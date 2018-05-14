Darbe girişiminde Kartal Köprüsü'ndeki olaylara ilişkin dava

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, olay tarihinde Harp Akademisi’nde öğrenci subay olan sanıklar Ahmet Ali Türk, Ahmet Serdar Topalca, Altan Elibol, Ersin Gelen, Kadir Çopur, Mahmut Ertaş, Murat Atmaca, Rüstem Üstünel, Süleyman Yıldırım ve Yakup Harun Sarıkaya’nın "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs'' suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile "terör örgütüne üye olmak" suçundan da 7 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep etti.

Öncelikle tutuksuz sanıkların mütalaaya karşı beyanları alındı. Tutuksuz sanıklar, beraatlerini istedi. Söz verilen bazı tutuklu sanıklar da haklarındaki suçlamaları reddederek, beraat talebinde bulundu.

Akademi personeli olmayan ve alay personeli olan diğer sanıklar Adem Köse, Ali Aytaç, Ali Sak, Barış Coşkun, Barış Duru, Berkay Ercan, Bilgin Bozkurt, Cenk Kahveci, Durmuş Ali Kuyucu, Esat Akkuş, Eyüp Cenker Gürer, Fatih Tekin, Gökhan Erdem, Hasan Kayalı, Hasan Hüseyin Küçükkurt, Lütfullah Büyükcıbır, Mehmet Argun, Mehmet Ayvaz, Mehmet Talan, Murat İkto, Musa Astarcı, Mustafa Coşkun, Necdet Yalgın, Osman Ünal, Ramazan Engin ve Serkan Kabasakal hakkında da "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs'' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talep edilen mütalaada, bu sanıklar hakkında "terör örgütüne üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan da 7 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istedi.

Sanık Süleyman Yıldırım hakkında katılanlar Çoşkun Türkoğlu, Ayhan Ayyıldız, Levent Gezmiş, Mehmet Gilgin’i "silahlı yaralama" suçundan 6 yıldan 18 yıla kadar ceza istenilen mütalaada, sanık Rüstem Üstünel hakkında katılanlar Galip Çolak, Mücahit Türkoğlu, Uğur Türkoğlu, Aydoğan Çamoğlu ve Cenk Bedir’e yönelik "silahlı yaralama" suçundan 7 yıl 6 aydan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

