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Darbe girişiminde Kartal Köprüsü'ndeki olaylara ilişkin dava

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2018 18:13 | Son Güncelleme

Sanıkların mütalaaya karşı beyanlarının alındığı duruşma yarına ertelendi

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında, Kartal Köprüsü’nün kontrol altına alınmaya çalışılması ve 11 kişinin yaralanmasına ilişkin 36 kişinin yargılandığı davada, sanıkların esas hakkındaki mütalaaya karşı beyanları alındı.

Silivri Ceza İnfaz Kurumları karşısındaki binada yer alan salonda İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nce yapılan duruşmada, sanıkların mütalaaya karşı beyanlarının alınmasına geçildi.

Öncelikle tutuksuz sanıkların mütalaaya karşı beyanları alındı. Tutuksuz sanıklar, beraatlerini istedi. Söz verilen bazı tutuklu sanıklar da haklarındaki suçlamaları reddederek, beraat talebinde bulundu.

Duruşma, yarına ertelendi.

- Mütalaa

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, olay tarihinde Harp Akademisi’nde öğrenci subay olan sanıklar Ahmet Ali Türk, Ahmet Serdar Topalca, Altan Elibol, Ersin Gelen, Kadir Çopur, Mahmut Ertaş, Murat Atmaca, Rüstem Üstünel, Süleyman Yıldırım ve Yakup Harun Sarıkaya’nın "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs'' suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile "terör örgütüne üye olmak" suçundan da 7 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep etti.

Akademi personeli olmayan ve alay personeli olan diğer sanıklar Adem Köse, Ali Aytaç, Ali Sak, Barış Coşkun, Barış Duru, Berkay Ercan, Bilgin Bozkurt, Cenk Kahveci, Durmuş Ali Kuyucu, Esat Akkuş, Eyüp Cenker Gürer, Fatih Tekin, Gökhan Erdem, Hasan Kayalı, Hasan Hüseyin Küçükkurt, Lütfullah Büyükcıbır, Mehmet Argun, Mehmet Ayvaz, Mehmet Talan, Murat İkto, Musa Astarcı, Mustafa Coşkun, Necdet Yalgın, Osman Ünal, Ramazan Engin ve Serkan Kabasakal hakkında da "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs'' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talep edilen mütalaada, bu sanıklar hakkında "terör örgütüne üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan da 7 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istedi.

Sanık Süleyman Yıldırım hakkında katılanlar Çoşkun Türkoğlu, Ayhan Ayyıldız, Levent Gezmiş, Mehmet Gilgin’i "silahlı yaralama" suçundan 6 yıldan 18 yıla kadar ceza istenilen mütalaada, sanık Rüstem Üstünel hakkında katılanlar Galip Çolak, Mücahit Türkoğlu, Uğur Türkoğlu, Aydoğan Çamoğlu ve Cenk Bedir’e yönelik "silahlı yaralama" suçundan 7 yıl 6 aydan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

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Anahtar Kelimeler:
15 Temmuz dava FETÖ Kartal Köprüsü

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