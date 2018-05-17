HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Darbe girişiminde Kartal Köprüsü’ndeki olaylara ilişkin davada karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2018 17:00 | Son Güncelleme

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında, Kartal Köprüsü’nün kontrol altına alınmaya çalışılması ve 11 kişinin yaralanmasına ilişkin 36 kişinin yargılandığı davada, 8 sanığı ağırlaştırılmış müebbet, 14 sanığı da müebbet hapis cezasına çarptırdı

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında, Kartal Köprüsü’nün kontrol altına alınmaya çalışılması ve 11 kişinin yaralanmasına ilişkin 36 kişinin yargılandığı davada, 8 sanığa ağırlaştırılmış müebbet, 14 sanığa müebbet hapis cezası verildi.

Silivri Ceza İnfaz Kurumları karşısındaki binada yer alan salonda İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nce yapılan duruşmada, mahkeme kararını açıkladı.

Mahkeme heyeti, Harp Akademisi’nde öğrenci subay olan sanıklar Ahmet Serdar Topalca, Altan Elibol, Murat Atmaca, Rüstem Üstünel, Süleyman Yıldırım, Ersin Gelen, Mehmet Argun ve Necdet Yalgın’ı "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs'' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırarak, sanıkların cezalarında indirim uygulamadı.

Sanıklar Eyüp Cenker Gürer, Bilgin Bozkurt, Cenk Kahveci, Musa Astarcı, Adem Köse, Ali Aytaç, Ali Sak, Berkay Ercan, Fatih Tekin, Hasan Hüseyin Küçükkurt, Lütfullah Büyükcıbır, Mehmet Talan, Mustafa Coşkun ve Serkan Kabasakal’ı "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs'' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptıran mahkeme, sanıkların duruşmalardaki iyi halini göz önüne alarak cezalarını müebbet hapse düşürdü.

Mahkeme, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs'' suçundan ceza alan sanıklara, "TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "terör örgütüne üye olmak" suçlarından ceza verilmesine yer olmadığına hükmetti.

Sanık Süleyman Yıldırım, katılanlar Coşkun Türkoğlu, Ayhan Ayyıldız, Levent Gezmiş, Mehmet Gilgin’i "silahlı yaralamaya azmettirme" suçlarından toplam 15 yıl 3 ay, sanık Rüstem Üstünel de katılanlar Galip Çolak, Mücahit Türkoğlu, Uğur Türkoğlu, Aydoğan Çamoğlu ve Cenk Bedir’i "silahlı yaralama" suçundan toplam 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

- 4 sanığa örgüt üyeliğinden ceza

Sanıklar Ahmet Ali Türk, Kadir Çopur, Mahmut Ertaş ve Yakup Harun Sarıkaya’nın ''anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs'', ''TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs'' ve ’’Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs'' suçlarından beraatine karar veren mahkeme, bu sanıkları "terör örgütüne üye olmak" suçundan ayrı ayrı 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

Mahkeme, sanıklar Barış Coşkun, Barış Duru, Durmuş Ali Kuyucu, Esat Akkuş, Gökhan Erdem, Hasan Kayalı, Mehmet Ayvaz, Murat İkto, Osman Ünal ve Ramazan Engin’in muhtelif savcılıklarca ankesörlü telefonlardan hareketle soruşturmalar yürütülmesi dikkate alınarak sanıkların dava dosyasının bu dosyadan ayrılmasına karar verdi.

PARTNER3 tonluk kazma makinesi ile yuvarlandı! Onu fark ettiklerinde... 3 tonluk kazma makinesi ile yuvarlandı! Onu fark ettiklerinde...
Darbe girişiminde Kartal Köprüsü'ndeki olaylara ilişkin davada kararDarbe girişiminde Kartal Köprüsü'ndeki olaylara ilişkin davada karar
- Trafik polisi ve itfaiyecinin tartışması cezayla sonuçlandı- Trafik polisi ve itfaiyecinin tartışması cezayla sonuçlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
15 Temmuz Fetullahçı Terör Örgütü Kartal Köprüsü Silivri Ceza İnfaz Kurumları stanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'

En Çok Okunan Haberler

Ümit Erdim'den kızının adını eleştirenlere Abdullah Öcalan'lı yanıt

Ümit Erdim'den kızının adını eleştirenlere Abdullah Öcalan'lı yanıt

Son dakika! Anavatan Partisi '24 Haziran' kararını verdi!

Son dakika! Anavatan Partisi '24 Haziran' kararını verdi!

Elif Şadoğlu'ndan Survivor itirafı! Elendikten sonra her şeyi açıkladı

Elif Şadoğlu'ndan Survivor itirafı! Elendikten sonra her şeyi açıkladı

Devlet Bahçeli: Cezaevindekiler kader kurbanı olmaktan çıkıp isyan başlatırsa ne olur?

Devlet Bahçeli: Cezaevindekiler kader kurbanı olmaktan çıkıp isyan başlatırsa ne olur?

Muharrem İnce 'dünyada bir ilk' dedi, vatandaşlara çağrı yaptı

Muharrem İnce 'dünyada bir ilk' dedi, vatandaşlara çağrı yaptı

Cinci hoca skandalı: Benimle ilişkiye girersen cinlerden kurtulursun!

Cinci hoca skandalı: Benimle ilişkiye girersen cinlerden kurtulursun!

İlginizi Çekebilir

Barış Atay'dan Ahmet Hakan'a cevap

Barış Atay'dan Ahmet Hakan'a cevap

Devlet Bahçeli: Cezaevindekiler kader kurbanı olmaktan çıkıp isyan başlatırsa ne olur?

Devlet Bahçeli: Cezaevindekiler kader kurbanı olmaktan çıkıp isyan başlatırsa ne olur?

Cinci hoca skandalı: Benimle ilişkiye girersen cinlerden kurtulursun!

Cinci hoca skandalı: Benimle ilişkiye girersen cinlerden kurtulursun!

Muharrem İnce'yi konuk eden Fatih Portakal'a sosyal medyadan tepki

Muharrem İnce'yi konuk eden Fatih Portakal'a sosyal medyadan tepki

'Torba teklif' TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi!

'Torba teklif' TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Fitre ne kadar? (2018) Fıtır sadakası kimlere, ne zamana kadar verilebilir?

Fitre ne kadar? (2018) Fıtır sadakası kimlere, ne zamana kadar verilebilir?

Antalya’da 19 Mayıs hazırlıkları

Antalya’da 19 Mayıs hazırlıkları

Vali ve belediye başkanı 15 kilometre bisiklet sürdü

Vali ve belediye başkanı 15 kilometre bisiklet sürdü

'4N1K-2' filminin oyuncuları 19 Mayıs’ı böyle kutlayacak

'4N1K-2' filminin oyuncuları 19 Mayıs’ı böyle kutlayacak

Ceza, Can Bonomo ve Sattas aynı sahnede

Ceza, Can Bonomo ve Sattas aynı sahnede

Sahurda korkunç olay!

Sahurda korkunç olay!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.