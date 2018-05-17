Darbe girişiminde Kartal Köprüsü’ndeki olaylara ilişkin davada karar

Mahkeme heyeti, Harp Akademisi’nde öğrenci subay olan sanıklar Ahmet Serdar Topalca, Altan Elibol, Murat Atmaca, Rüstem Üstünel, Süleyman Yıldırım, Ersin Gelen, Mehmet Argun ve Necdet Yalgın’ı "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs'' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırarak, sanıkların cezalarında indirim uygulamadı.

Mahkeme, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs'' suçundan ceza alan sanıklara, "TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "terör örgütüne üye olmak" suçlarından ceza verilmesine yer olmadığına hükmetti.

Sanık Süleyman Yıldırım, katılanlar Coşkun Türkoğlu, Ayhan Ayyıldız, Levent Gezmiş, Mehmet Gilgin’i "silahlı yaralamaya azmettirme" suçlarından toplam 15 yıl 3 ay, sanık Rüstem Üstünel de katılanlar Galip Çolak, Mücahit Türkoğlu, Uğur Türkoğlu, Aydoğan Çamoğlu ve Cenk Bedir’i "silahlı yaralama" suçundan toplam 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

- 4 sanığa örgüt üyeliğinden ceza

Sanıklar Ahmet Ali Türk, Kadir Çopur, Mahmut Ertaş ve Yakup Harun Sarıkaya’nın ''anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs'', ''TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs'' ve ’’Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs'' suçlarından beraatine karar veren mahkeme, bu sanıkları "terör örgütüne üye olmak" suçundan ayrı ayrı 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

Mahkeme, sanıklar Barış Coşkun, Barış Duru, Durmuş Ali Kuyucu, Esat Akkuş, Gökhan Erdem, Hasan Kayalı, Mehmet Ayvaz, Murat İkto, Osman Ünal ve Ramazan Engin’in muhtelif savcılıklarca ankesörlü telefonlardan hareketle soruşturmalar yürütülmesi dikkate alınarak sanıkların dava dosyasının bu dosyadan ayrılmasına karar verdi.

