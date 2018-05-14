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Darbe girişiminde Kartal Köprüsü'ndeki olaylara ilişkin davada mütalaa

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2018 11:44 | Son Güncelleme

FETÖ'nün darbe girişiminde Kartal Köprüsü'ndeki olaylara ilişkin davada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, 36 sanığın "anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında, Kartal Köprüsü'nün kontrol altına alınmaya çalışılması ve 11 kişinin yaralanmasına ilişkin 36 kişinin yargılandığı davada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, 36 sanığın "anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Silivri Ceza İnfaz Kurumları karşısındaki binada yer alan salonda İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen duruşmaya, 26 tutuklu sanık ve 5 tutuksuz sanık ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, 36 sanığın "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi.

Savcı ayrıca, 10 sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma", 26 sanığın ise "örgüte üye olmamakla birlikte örgüte yardım etme" suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar ayrı ayrı cezalandırılmasını talep etti.

Duruşma, sanıkların mütalaaya karşı esas hakkındaki savunmalarıyla devam ediyor.

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