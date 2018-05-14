Darbe girişiminde Kartal Köprüsü'ndeki olaylara ilişkin davada mütalaa

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında, Kartal Köprüsü'nün kontrol altına alınmaya çalışılması ve 11 kişinin yaralanmasına ilişkin 36 kişinin yargılandığı davada, tüm sanıkların "anayasaya ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması talep edildi.
Silivri Ceza İnfaz Kurumları karşısındaki binada yer alan salonda İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen duruşmaya, 26 tutuklu, 5 tutuksuz sanık ile tarafların avukatları katıldı.
Duruşmada, cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.
Mütalaada, olay tarihinde Harp Akademisi'nde öğrenci subay olan sanıklar Ahmet Ali Türk, Ahmet Serdar Topalca, Altan Elibol, Ersin Gelen, Kadir Çopur, Mahmut Ertaş, Murat Atmaca, Rüstem Üstünel, Süleyman Yıldırım ve Yakup Harun Sarıkaya'nın "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs'' suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile "terör örgütüne üye olmak" suçundan da 7 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.
Akademi personeli olmayan ve alay personeli olan diğer sanıklar Adem Köse, Ali Aytaç, Ali Sak, Barış Coşkun, Barış Duru, Berkay Ercan, Bilgin Bozkurt, Cenk Kahveci, Durmuş Ali Kuyucu, Esat Akkuş, Eyüp Cenker Gürer, Fatih Tekin, Gökhan Erdem, Hasan Kayalı, Hasan Hüseyin Küçükkurt, Lütfullah Büyükcıbır, Mehmet Argun, Mehmet Ayvaz, Mehmet Talan, Murat İkto, Musa Astarcı, Mustafa Coşkun, Necdet Yalgın, Osman Ünal, Ramazan Engin ve Serkan Kabasakal hakkında da "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs'' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istenen mütalaada, bu sanıkların "terör örgütüne üye olmamakla birlikte yardım etme" suçundan da 7 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.
Sanık Süleyman Yıldırım hakkında, katılanlar Coşkun Türkoğlu, Ayhan Ayyıldız, Levent Gezmiş, Mehmet Gilgin'i "silahlı yaralama" suçundan 6 yıldan 18 yıla kadar ceza istenilen mütalaada, sanık Rüstem Üstünel'in de katılanlar Galip Çolak, Mücahit Türkoğlu, Uğur Türkoğlu, Aydoğan Çamoğlu ve Cenk Bedir'e yönelik "silahlı yaralama" suçundan 7 yıl 6 aydan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.
Duruşma, sanıkların esas hakkındaki mütalaaya karşı beyanlarının alınmasıyla devam ediyor.
AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal'dan Adil Öksüz açıklaması: Abes ile iştigal
Sosyal medyayı sallayan görüntü, herkes bu adamı konuşuyor
Alaattin Çakıcı'dan HDP'li Selahattin Demirtaş'a tehdit
Star yazarı Nuh Albayrak'tan Bahçeli'ye: İktidar oldun da bizim mi haberimiz yok
Katliam gibi kaza! Ölü ve yaralılar var
Kalça konusundaki iddiasını böyle gözler önüne serdi
Petshoptan köpek satın aldı, gerçeği öğrenince hayatının şokunu yaşadı
Kozmetik mağazasında çıplak arama işkencesi
Sokotra Adası'nda anlaşma sağlandı! BAE çekiliyor
İsrail'de alarm, ordu teyakkuzda: Tehdit yağdırdı
Okuyucu Yorumları 0 yorum