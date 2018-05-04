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Darbe girişiminde TRT'nin Harbiye'deki binasının işgali girişimiyle ilgili 16 sanık ağırlaştırılmış müebbet, 15 sanık da müebbet hapse çarptırıldı.

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2018 17:56 | Son Güncelleme

Darbe girişiminde TRT'nin Harbiye'deki binasının işgali girişimiyle ilgili 16 sanık ağırlaştırılmış müebbet, 15 sanık da müebbet hapse çarptırıldı.


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Anahtar Kelimeler:
FETÖ Taksim Meydanı'nın işgali TRT harbiye binası işgal

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