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Darbe girişiminde Tuzla Piyade Okulu'ndaki faaliyetler ve eylemlere ilişkin davada 5 sanık ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı​

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2018 20:00 | Son Güncelleme

Darbe girişiminde Tuzla Piyade Okulu'ndaki faaliyetler ve eylemlere ilişkin davada 5 sanık ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı​

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