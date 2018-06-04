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"Darbe girişimini radyodan öğrendim"

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.06.2018 17:32 | Son Güncelleme

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin 521 kişinin yargılandığı davaya sanık savunmalarıyla devam edildi - Sanık eski uzman çavuş Yener Yabacıoğlu, radyodan dönemin Milli Savunma Bakanı Fikri Işık'ın, "İhanet içinde olan komutanlar var. Emirlerine uymayın." açıklamalarını duyduğunu, darbe girişimini böylece öğrendiğini savundu

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin davada, aralarında eski alay komutanları Muhsin Kutsi Barış ve Muhammet Tanju Poshor'un da bulunduğu 521 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Cezaevi Yerleşkesi'ndeki salonda görülen duruşmada, sanıkların yanı sıra taraf avukatları da hazır bulundu.

Savunma yapan eski uzman çavuş Yalçın Zor, olay tarihinden kısa süre öncesinde alayda bir tatbikat yapılacağının konuşulduğunu, 15 Temmuz akşamı tatbikat amaçlı alarm verilmesi üzerine de görev yerine gittiğini ifade etti.

Kışla içinde yapılan içtimada, terör saldırılarının olduğu söylenerek telefonların toplandığını ileri süren Zor, ikinci içtimada ise sanık eski binbaşı Osman Koltarla'nın sıkıyönetim ilan edildiğini açıkladığını bildirdi.

İçtimadan sonra otobüsle Oran'daki Milli Savunma Bakanlığı lojmanlarına götürüldüklerini, burada beklerken otobüsün radyosundan "askeri kalkışma" olduğu yönündeki açıklamaları dinlediğini anlatan Zor, yaşananların darbe girişimi olduğunu sabah saatlerinde kışlaya dönüşten sonra öğrendiğini ileri sürdü.

Üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyen sanık Zor, mahkeme heyetinden tahliye ve beraat talebinde bulundu.

- "Darbe girişiminden haberim olmadı"

Sanık Yener Yabacıoğlu da darbe girişiminin yaşandığı akşam alarm verilmesi üzerine görev yerine döndüğünü bildirdi.

Eski binbaşı Koltarla'nın terör saldırıları olduğunu beyan ettiğini, teröristlerin teknik takibine takılmamak için cep telefonlarının toplandığını aktaran Yabacıoğlu, ikinci içtimada Koltarla'nın, "Terör saldırıları nedeniyle Türk Silahlı Kuvvetleri yönetime el koydu. Kanun ve nizamlar çerçevesinde görevimizi yapacağız." açıklamasını yaptığını belirtti.

Terör saldırılarında müdahalede polisin yetersiz kalması sebebiyle askere yetki verildiğini düşündüğünü iddia eden Yabacıoğlu, bundan sonra otobüsle Milli Savunma Bakanlığı lojmanlarına gittiklerini, otobüsün radyosundan dönemin Milli Savunma Bakanı olan Fikri Işık'ın, "İhanet içinde olan komutanlar var. Emirlerine uymayın." açıklamalarını duyduğunu söyledi.

Darbe girişiminden böylece haberi olduğunu, kanunsuz bir emri yerine getirmediğini savunan Yabacıoğlu, tutuksuz yargılanmak üzere tahliyesini istedi.

Savunma yapan sanıklar Mehmet Murat Arslan, Muhsin Çönger ve Mehmet Dağlı da üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Davanın görülmesine devam ediliyor.

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15 Temmuz darbe girişimi Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı FETÖ

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