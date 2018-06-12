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Darbe girişimini yaşayan küçük Japon'un Türkiye sevgisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2018 11:11 | Son Güncelleme

15 Temmuz darbe girişimi esnasında Atatürk Havalimanı'nda mahsur kaldığı için Türkiye hakkında olumsuz görüşler edinen 9 yaşındaki Japon Yorihisa Ono, Budapeşte Yunus Emre Enstitüsü'nün çabalarıyla Türk dili ve kültürünü sevmeye başladı - Yorihisa Ono: - "Türkçe çok hoşuma gitti ve YEE tarafından bana Türkçe öğrenme fırsatı sunuldu. Bunu en yakın zamanda değerlendirmek istiyorum" - "Türk kültürüne büyük ilgi duyuyorum"

BUDAPEŞTE (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Atatürk Havalimanı'nda mahsur kaldığı için Türkiye hakkında olumsuz görüşler besleyen 9 yaşındaki Japon Yorihisa Ono, Budapeşte Yunus Emre Enstitüsü'nün (YEE) çabalarıyla Türk kültürü ve diline ilgi duymaya başladı.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de ailesiyle yaşayan 9 yaşındaki Ono, 15 Temmuz 2016'da tatil sonrası Japonya'dan Macaristan'a seyahat ederken aktarma yaptıkları Atatürk Havalimanı'nda yılında FETÖ'nün darbe girişimi dolayısıyla saatlerce mahsur kaldı.

Yaşadığı mağduriyet yüzünden Türkiye hakkında olumsuz görüşler edinen Ono, Budapeşte'de YEE yetkililerin yakın ilgisiyle karşılaştı.

Bu sayede Türkiye hakkındaki görüşleri değişen Ono, Türkçe'ye de ilgi duymaya başladı.

Yaşadığı olayları AA muhabirine anlatan Ono, YEE'de gördüğü ilgiden çok mutlu olduğunu, katıldığı program sonrası YEE yetkililerine teşekkür mektubu yazdığını ifade etti.

Kendi çabalarıyla bazı Türkçe kelimeler öğrendiğini ve Türkçe'yi çok sevdiğini kaydeden Ono, ''Türkçe çok hoşuma gitti ve Yunus Emre Enstitüsü bana Türkçe öğrenme fırsatı sundu. Bunu değerlendirmek istiyorum.'' diye konuştu.

Ono, Türkleri yakından tanıdıktan sonra çok cana yakın bulduğunu ve okuldaki arkadaşlarına da bunu anlattığını belirterek, en kısa zamanda ailesiyle Türkiye'ye gitmeyi de planladıklarını kaydetti.

YEE'nin kendisine mangala oyun takımı ve Türk Hava Yolları (THY) uçak maketi hediye etmesinden mutlu olduğunu ifade eden Ono, sözlerini şöyle sürdürdü:

''Türk kültürüne büyük ilgim var. Bazı araştırmalar yapıyorum. Örneğin, Türklerin ve Japonların çayı çok sevdiğini, Türkiye'nin çay üretiminde dünyada 5. Japonya'nın ise 10. olduğunu öğrendim.''

Ono, Türk-Japon dostluğunun hikayesini anlatan "Ertuğrul 1890" filmini izlediğini ve çok beğendiğini söyleyerek, ''Türk ve Japon dostluğunun (1890 yılında batan) Ertuğrul gemisine dayandığını öğrendim.'' dedi.

YEE Kültür ve Sanat Koordinatörü Johanna Török Abdikoğlu ise yaptığı açıklamasında, YEE'de düzenledikleri bir programa Ono'nun da aralarında bulunduğu Budapeşte'deki bir ilköğretim okulunda eğitim gören çocukların katıldığını, Ono'nun önce YEE merkezine girmek istemediğini, kendisine sebebi sorulunca ise Türkiye ile ilgili iyi hatırlarının olmadığı şeklinde cevap aldığını söyledi.

''Enstitü çalışanlarının kendisine gösterdiği ilgi sonrası Ono'nun Türkiye'ye ve Türklere olan düşüncelerinin değişti.'' diyen Abdikoğlu, 9 yaşındaki bir çocuğa Türk kültürünü sevdirmekten dolayı büyük mutluluk yaşadıklarını ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
15 Temmuz Japon Macaristan yee

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