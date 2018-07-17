Darbe girişiminin ardından ilan edilen OHAL'in 2 yıllık bilançosu

Darbe girişiminin hemen ardından ilan edilen OHAL kapsamında bugüne kadar yayımlanan 32 Kanun Hükmünde Kararname ile 125 bin 800 kamu görevlisi meslekten ihraç edilirken çok sayıda yayın kuruluşu, vakıf ve dermek de kapatıldı. Darbe girişiminin ardından başlatılan soruşturmalar kapsamında şu ana kadar 446 bin kişi hakkında işlem yapıldı. Halen 100 bin 661 soruşturma, 48 bin 390 ise dava bulunuyor. FETÖ’den cezaevlerinde bulunanların sayısı ise 33 bin 308. Ülke genelinde açılan 289 darbe davasından 187’si karara bağlanırken, şu ana kadar 62’si general 2 bin 263 asker darbe suçundan mahkum edildi. Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre, FETÖ’nün hain darbe girişiminin üzerinden 2 yıl geçti. Örgüt, yarım asra yakın son derece gizlilik içerisinde milletin göz bebeği TSK içerisine yerleştirdiği mensuplarını 15 Temmuz’da hain bir girişimi için harekete geçirdi. İhanet girişimi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın çağrısının ardından sokağa çıkan milyonların şanlı direnişi sayesinde püskürtüldü. Yargı başta olmak üzere devletin tüm kritik birimleri FETÖ’nün devlet içerisine sızmış mensuplarının temizlenmesini için hızlı adımlar atmaya başladı.

125 BİN İHRAÇ



Darbe girişiminin ardından 21 Temmuz’da OHAL ilan edildi. İki yılda çıkarılan 32 KHK ile yıllarca devlet kurumlarına sızan FETÖ mensupları ihraç edildi. KHK’larla bugüne kadar 125 bin 800 kamu görevlisinin işine son verildi. Çok sayıda dernek, vakıf ve yayın kuruluşu kapatılırken, FETÖ ile irtibatı tespit edilen çok sayıda emniyet ve TSK mensubunun da rütbeleri söküldü. EN FAZLA İHRAÇ EMNİYETTE



15 Temmuz sonrası en fazla ihraç ise jandarma ve emniyet dahil İçişleri Bakanlığı’nda yaşandı. İçişleri Bakanlığı bünyesinde görevli toplam 41 bin 797 kişi ihraç edildi. Yine Milli Eğitim Bakanlığı’nda 34 bin 393, TSK’da 14 bin 633, yargıda 4 bin 836 kişi (hakim-savcı) meslekten çıkarıldı. Bu arada, ihraç edilenlerden yaklaşık 5 bini yayınlanan KHK’larla, bin 750’si de OHAL İnceleme Komisyonu’nun kararıyla görevlerine iade edildi. 33 BİN 308 TUTUKLU



FETÖ üyeliği ve FETÖ yöneticiliği suçundan toplam 446 bin kişi hakkında adli işlem yapıldı. Bu suçlardan halen 100 bin 661 soruşturma dosyası, 48 bin 390 dava dosyası bulunuyor. Bu dosyalar kapsamında 284 bin 488 şüpheli/sanık bulunuyor. 20 bin 770 şüpheli isim ise halen firari. Bu isimlerin yakalanmasına dönük çalışmalar devam ediyor. Tutuklu sayısı ise 33 bin 308.