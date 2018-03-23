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Darbe girişiminin komuta merkezi Akıncı Üssü'nden 13 tahliye

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2018 23:03 | Son Güncelleme

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 473 kişinin yargılandığı davada 13 sanık adli kontrol şartı uygulanarak tahliye edildi.

Darbe girişiminin komuta merkezi Akıncı Üssü'nden 13 tahliye

Ankara 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya sanıklar, müştekiler, gaziler ve şehit yakınları ile taraf avukatları katıldı.

Mahkeme Başkanı Selfet Giray, daha önce verilen ara kararlar gereği dosyaya gönderilen bilgi ve belgeleri okudu.

CUMHURİYET SAVCISI GÖRÜŞ BİLDİRDİ

Sanık avukatlarının tahliyeye ilişkin taleplerinin alınmasının ardından Cumhuriyet Savcısı Gümüş, mütalaasını sundu.
Gümüş, duruşmada sanıklar müdafileri ve sanıkların hakaret ve tehdit suçlarına yönelik suç duyurusu taleplerine ilişkin, duruşma zaptı ve görüntülü ses kayıtlarının eklenerek gereği için Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesi talebinde bulundu. Gümüş, bu kapsamda bir celsede bir kısım sanıklar müdafisi Ayten İzmirli'nin, soruşturmayı yapan ve iddianameyi hazırlayan görevli savcıları hedef alarak "İddianameyi hazırlayan savcılar tükürüp kaçtı, biz temizlemeye çalışıyoruz. İddianamenin bir başlığı, bir de savcı ismi doğrudur." şeklindeki beyanının savunma dokunulmazlığı ve eleştiri sınırlarını aşarak hakaret suçunu oluşturabileceği göz önüne alınarak hakkında gereğinin takdir ve ifası için suç duyurusunda bulunulmasını mütalaa etti.
Rütbeli sanıklara tahsisli makam, cep telefonları ile sabit ve dahili hatların listelerinin ve 14-15-16 Temmuz'a ait görüşme kayıtlarının Hava Kuvvetleri Komutanlığından istenmesini talep eden savcı, Adana 10. Üs Komutanlığında görevli sanıkların eylemleri yönünden dönemin Adana valisi ve emniyet müdürünün tanık olarak dinlenmesi için ilgili yer mahkemesine talimat yazılmasını istedi.

SAHİPLERE İADE

Duruşma savcısı, incelemesi biten bilgisayar, telefon ve diğer dijital materyal ve eşyalarla ilgili, suçta kullanılan cep telefonu, sim kartlar ve silahlar haricindekilerin imajıyla birlikte sahiplerine iadesine karar verilmesini isteyerek haklarında dava açılmayan üçüncü kişilere ait eşyaların hak sahiplerine, resmi kurumlara ait materyallerin de ilgili kurumlara iadesini talep etti.

Cumhuriyet Savcısı Gümüş, savunmaları alınan tutuklu sanıklar Mikail Kaynak, Namık Karkaç, Recep Baykal, Salih Celil Çakıcı, Hakan Teyyare, Abdullah Gençay, Orhan Kahraman, Caner Gökçeoğlu, Hasan Kargın, Tuğrul Cılız, Erhan Balcı, Eray Kızıltaş ve Burhan Yaranç'ın tutuklulukta geçirdikleri süre, delil durumu, suç vasfının değişme ihtimali göz önünde bulundurularak, adli kontrol şartıyla tahliyesini, diğer tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmedilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, savcının görüşünün ardından müzakere için duruşmaya ara verdi.

13 TAHLİYE

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin komuta merkezi olan Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 473 sanık hakkında açılan davada ara karar açıklandı. Mahkeme heyeti, tutuklu 13 sanığın adli kontrol şartıyla tahliyesine karar vererek duruşmayı erteledi.

(AA / İHA)

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15 Temmuz darbe girişimi FETÖ Akıncı Üssü

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