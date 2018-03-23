Darbe girişiminin komuta merkezi Akıncı Üssü'nden 13 tahliye

Ankara 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya sanıklar, müştekiler, gaziler ve şehit yakınları ile taraf avukatları katıldı.

Mahkeme Başkanı Selfet Giray, daha önce verilen ara kararlar gereği dosyaya gönderilen bilgi ve belgeleri okudu.

CUMHURİYET SAVCISI GÖRÜŞ BİLDİRDİ

Sanık avukatlarının tahliyeye ilişkin taleplerinin alınmasının ardından Cumhuriyet Savcısı Gümüş, mütalaasını sundu.

Gümüş, duruşmada sanıklar müdafileri ve sanıkların hakaret ve tehdit suçlarına yönelik suç duyurusu taleplerine ilişkin, duruşma zaptı ve görüntülü ses kayıtlarının eklenerek gereği için Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesi talebinde bulundu. Gümüş, bu kapsamda bir celsede bir kısım sanıklar müdafisi Ayten İzmirli'nin, soruşturmayı yapan ve iddianameyi hazırlayan görevli savcıları hedef alarak "İddianameyi hazırlayan savcılar tükürüp kaçtı, biz temizlemeye çalışıyoruz. İddianamenin bir başlığı, bir de savcı ismi doğrudur." şeklindeki beyanının savunma dokunulmazlığı ve eleştiri sınırlarını aşarak hakaret suçunu oluşturabileceği göz önüne alınarak hakkında gereğinin takdir ve ifası için suç duyurusunda bulunulmasını mütalaa etti.

Rütbeli sanıklara tahsisli makam, cep telefonları ile sabit ve dahili hatların listelerinin ve 14-15-16 Temmuz'a ait görüşme kayıtlarının Hava Kuvvetleri Komutanlığından istenmesini talep eden savcı, Adana 10. Üs Komutanlığında görevli sanıkların eylemleri yönünden dönemin Adana valisi ve emniyet müdürünün tanık olarak dinlenmesi için ilgili yer mahkemesine talimat yazılmasını istedi.