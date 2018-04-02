Darbe sanığı 15 Temmuz'da darbe girişimi olduğuna inanmıyormuş

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili, sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de aralarında yer aldığı 224 sanığın yargılandığı Genelkurmay "çatı" davasının görülmesine devam edildi. Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen davaya sanıklar, yakınları, müştekiler ve avukatları katıldı. Duruşmada, sanıklardan eski binbaşı Adnan Arıkan hakkında ek iddianame hazırlanarak "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlamasıyla dava açıldığı ve mevcut dava dosyası ile birleştirildiği açıklandı. Sanık Arıkan, birleşen dosyaya ilişkin savunmasında, olay tarihinden kısa süre önce Ankara dışında bir birliğe atandığını, Ankara'dan ayrılmadan önce bir amirinin 15 Temmuz'da Akıncı Üssü'nde olması emri sebebiyle de 14 Temmuz 2016'da Ankara'ya geldiğini anlattı. Darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz'un akşam saatlerinde Akıncı Üssü'ne gittiğini bildiren sanık Arıkan, aralarında sanık eski albay Fırat Alakuş'un da olduğu bazı Özel Kuvvetler personelinin de burada bulunduğunu aktardı.

Bir süre sonra otobüsle Genelkurmay Başkanlığına gittiklerini beyan eden Arıkan, komuta katına giderek güvenlik amaçlı beklemeye başladıklarını, bu sırada dışarıdan silah sesleri geldiğini belirtti. Dışarı çıktıktan sonra dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı Salih Zeki Çolak'ın kışla içine girdiğini aktaran Arıkan, Çolak'ın karargah binasına yönelmesinden sonra davanın müştekilerinden Burak Akın'ın, "Ateş etmeyin, Kara Kuvvetleri Komutanı geldi." diyerek bina girişine yöneldiğini, bir süre sonra da vurularak yere düştüğünü ifade etti. Arıkan, müşteki Akın'ın ifadesinde kendisine ateş ettiğini söylediğini hatırlatarak, Akın'a ateş etmediğini iddia etti. Sanıklardan Alakuş'un kendisine saat 22.00 sularında, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ı helikopterle güvenli bölgeye götüreceklerini söyleyerek Akar'ın güvenliğini sağlaması emrini verdiğini bildiren Arıkan, uçuşta eski tümgeneral Mehmet Dişli'nin de bulunduğunu dile getirdi. Genelkurmaydan kalkış yaparken Akıncı Üssü'ne gideceklerinden haberi olmadığını ileri süren Arıkan, burada gece yarısından sonra telefonuna baktığında darbe girişiminden haberdar olduğunu savundu.