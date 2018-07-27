Darbe sanığı albay emirlerine uymayan tank sürücülerini tokatlamış

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Etimesgut'taki Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin 52 kişinin yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile müşteki Başbakanlık, Milli Savunma Bakanlığı ve AK Parti'nin avukatları hazır bulundu.

Olay tarihinde vatani görevini asteğmen olarak yaptığını belirten Gökhan Ç, 15 Temmuz akşamı mesaiye çağırılmasından bir süre sonra iki tankın nizamiyeye gelerek Genelkurmaya saldırı olduğunu söyleyerek kışla dışına çıktıklarını aktardı.

Tankların bir süre sonra geri döndüğünü ve tankın üstünde bir sivilin yaralı halde olduğunu anlatan Gökhan Ç, nizamiye önünde de sivil vatandaşların toplanmaya başladığını dile getirdi.

Bu sırada nizamiyeye birkaç tankın daha geldiğini ama dışarı çıkışlarının engellendiğini kaydeden Gökhan Ç, tankların dışarı çıkmasını ve nizamiye önünde toplanan vatandaşların dağılmasını isteyen teğmenlerin havaya doğru piyade tüfekleriyle ateş ettiklerini anlattı.