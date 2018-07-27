HABER

Darbe sanığı albay emirlerine uymayan tank sürücülerini tokatlamış

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2018 22:14 | Son Güncelleme

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin 52 sanıklı davaya tanık beyanlarının alınmasıyla devam edildi - Tanık Recep E, sanıklardan eski albay İsa Sancaklı'nın olay günü tankların dışarı çıkarılması emrini verdiğini, tank sürücülerinin, "Biz halka ateş etmeyiz" diyerek bunu kabul etmemesi üzerine Sancaklı'nın sürücüleri tokatladığını beyan etti

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Etimesgut'taki Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin 52 kişinin yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile müşteki Başbakanlık, Milli Savunma Bakanlığı ve AK Parti'nin avukatları hazır bulundu.

Olay tarihinde vatani görevini asteğmen olarak yaptığını belirten Gökhan Ç, 15 Temmuz akşamı mesaiye çağırılmasından bir süre sonra iki tankın nizamiyeye gelerek Genelkurmaya saldırı olduğunu söyleyerek kışla dışına çıktıklarını aktardı.

Tankların bir süre sonra geri döndüğünü ve tankın üstünde bir sivilin yaralı halde olduğunu anlatan Gökhan Ç, nizamiye önünde de sivil vatandaşların toplanmaya başladığını dile getirdi.

Bu sırada nizamiyeye birkaç tankın daha geldiğini ama dışarı çıkışlarının engellendiğini kaydeden Gökhan Ç, tankların dışarı çıkmasını ve nizamiye önünde toplanan vatandaşların dağılmasını isteyen teğmenlerin havaya doğru piyade tüfekleriyle ateş ettiklerini anlattı.

Gökhan Ç, sabah saatlerinde kışla emniyetinin sağlanarak darbe girişiminde bulunanların gözaltına alındıklarını bildirdi.

- "Biz halka ateş etmeyiz"

Tanık Recep E, sanıklardan eski albay İsa Sancaklı'nın olay günü tankların dışarı çıkarılması emrini verdiğini, tank sürücülerinin, "Biz halka ateş etmeyiz." diyerek bunu kabul etmemesi üzerine Sancaklı'nın tank sürücülerini tokatladığını beyan etti.

Recep E, sanık eski teğmen Abdülkadir Çiçek'in 15 Temmuz günü "hırçın" davranışlar sergilediğini ve davanın müştekilerinden İsmial Suvay'ı tehdit ettiğini söyledi.

Sabah saatlerinde darbe girişiminde bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan teğmenlere, "Vatana nasıl ihanet ettiniz?" sorusunu yönelttiğini belirten Recep E, teğmenlerin cevap veremediğini anlattı.

Tanık beyanının ardından söz alan sanıklar Sancaklı ve Çiçek ise aleyhteki beyanların doğruyu yansıtmadığını savundular.

Davanın görülmesine 30 Temmuz Pazartesi devam edilecek.

PARTNEROğlumuz büyüdü!Oğlumuz büyüdü!
TBMM Başkanı Binali Yıldırım af ile yıllar sonra Dokuz Eylül Üniversitesi'nde yeniden öğrenci olduTBMM Başkanı Binali Yıldırım af ile yıllar sonra Dokuz Eylül Üniversitesi'nde yeniden öğrenci oldu
Kocaeli'yi sağanak vurdu, 9 kişi mahsur kaldı (3)Kocaeli'yi sağanak vurdu, 9 kişi mahsur kaldı (3)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi darbe girişimi FETÖ Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığı

En Çok Okunan Haberler

Kanlı Ay Tutulması 2018 bugün kaçta ve nerede izlenebilecek? Korkutan ay tutulması senaryosu

Kanlı Ay Tutulması 2018 bugün kaçta ve nerede izlenebilecek? Korkutan ay tutulması senaryosu

Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci için istenen ceza belli oldu!

Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci için istenen ceza belli oldu!

Tapu harçları geri alınabilir mi?

Tapu harçları geri alınabilir mi?

Acun Ilıcalı'dan Hadise'ye destek: Nur Yerlitaş kafayı Hadise'nin ablasına takmış!

Acun Ilıcalı'dan Hadise'ye destek: Nur Yerlitaş kafayı Hadise'nin ablasına takmış!

Torununun odasında yakaladığı genci öldürdü

Torununun odasında yakaladığı genci öldürdü

CNN Türk canlı yayınında ilginç anlar! Bünyamin Sürmeli ne olduğunu anlayamadı

CNN Türk canlı yayınında ilginç anlar! Bünyamin Sürmeli ne olduğunu anlayamadı

İlginizi Çekebilir

Çocuk kaçırmaya çalışırken linç edildi! Şok ifade: Çocuğu parka götürüp biraz eğlenecektik!

Çocuk kaçırmaya çalışırken linç edildi! Şok ifade: Çocuğu parka götürüp biraz eğlenecektik!

'Fethullah Gülen öldü' dedi, mezarının yerini açıkladı!

'Fethullah Gülen öldü' dedi, mezarının yerini açıkladı!

Kanlı Ay Tutulması 2018 bugün kaçta ve nerede izlenebilecek? Korkutan ay tutulması senaryosu

Kanlı Ay Tutulması 2018 bugün kaçta ve nerede izlenebilecek? Korkutan ay tutulması senaryosu

Muharrem İnce'den son dakika ABD açıklaması

Muharrem İnce'den son dakika ABD açıklaması

'Erdoğan'dan sonra Türkiye'yi kim yönetecek?' sorusuna Fatih Erbakan cevap verdi: Ben

'Erdoğan'dan sonra Türkiye'yi kim yönetecek?' sorusuna Fatih Erbakan cevap verdi: Ben

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Türkiye Kanlı Ay tutulmasına kilitlendi! İşte Kanlı Ay tutulmasından dikkat çeken kareler!

Türkiye Kanlı Ay tutulmasına kilitlendi! İşte Kanlı Ay tutulmasından dikkat çeken kareler!

TBMM Başkanı Binali Yıldırım af ile yıllar sonra Dokuz Eylül Üniversitesi'nde yeniden öğrenci oldu

TBMM Başkanı Binali Yıldırım af ile yıllar sonra Dokuz Eylül Üniversitesi'nde yeniden öğrenci oldu

Tüm dünya Kanlı Ay tutulmasını izlerken dikkat çeken görüntü

Tüm dünya Kanlı Ay tutulmasını izlerken dikkat çeken görüntü

Ticaret Bakanlığı'nın açıklaması sonrası MHP lideri Devlet Bahçeli'den ekmek zammı değerlendirmesi!

Ticaret Bakanlığı'nın açıklaması sonrası MHP lideri Devlet Bahçeli'den ekmek zammı değerlendirmesi!

Meral Akşener diretiyor, İYİ partililer vazgeçmiyor! Ankara'daki genel merkezin duvarında dikkat çeken afiş!

Meral Akşener diretiyor, İYİ partililer vazgeçmiyor! Ankara'daki genel merkezin duvarında dikkat çeken afiş!

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 10 kişi selde kayboldu

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 10 kişi selde kayboldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.