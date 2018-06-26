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Darbe sanığı astsubay generalleri "terörist" diye derdest etmiş

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2018 18:43 | Son Güncelleme

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 460 kişinin yargılandığı davaya sanık savunmalarıyla devam edildi - Duruşmada, Moda Deniz Kulübü'ndeki düğün baskınına katılan tim komutanı eski astsubay Yılmaz Bahar, yere yatırıp ellerine kelepçe taktıkları komutanların terör faaliyetinde bulunabilecekleri düşüncesiyle hareket ettiğini savundu

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin davada, 460 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmada savunma yapan eski astsubay Yılmaz Bahar darbe girişimi sırasında Konya 3. Ana Jet Üs ve Garnizon Komutanlığında MAK (Muharebe Arama Kurtarma) tim komutanı olarak görev yaptığını anlattı.

Daha önce Hava Kuvvetleri karargahında proje astsubayı olarak ve 2,5 sene de Akıncı Üssü'nde arama kurtarma timinde görev yaptığını belirten Bahar, askerlik hayatı boyunca emir komuta zinciri dışında hareket etmediğini savundu.

Bahar, darbe girişiminin yaşandığı gün bölük komutanı eski binbaşı Gökhan Maldar'ın bölüğü topladığını, İstanbul'a göreve gideceklerini emrettiğini ve akabinde saat 20.00 civarında beraberindeki tim ile helikopterle Samandıra'daki askeri birliğe iniş yaptıklarını kaydetti.

Samandıra'da Maldar'ın timi toplayarak Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal'ın emniyetinin alınması kapsamında bulunduğu yerden tahliye edeceklerini söylediğini aktaran Bahar, "Samandıra'dan Fenerbahçe Orduevi'ne gittik, orada helikoptere komutanın korumaları da bindi. Oradan Moda Deniz Kulübü'ne gittik." diye konuştu.

- Generallerin terörist eyleme katılacağını düşünmüş

Bahar, Moda Deniz Klübü'nde yaşadıklarına ilişkin şunları anlattı:

"Gökhan binbaşı komutanları alıp helikopterlere bindireceğimizi, Ankara'daki Akıncı Üssü'ne götüreceğimizi, gerekirse zor kullanarak çıkartacağımızı söyledi. Hava Kuvvetleri Komutanı'nın hayatının tehlikede olduğunu ve oradaki generallerin bir bölümünün terörist eyleme katılacaklarını söyledi.

Birlikte aşağıya indik, komutanların olduğu odaya girdik. Ben hemen arkasındaydım. Gökhan binbaşı içeriye sert bir şekilde girince herkes şaşırdı. Gökhan Maldar, komutanların tamamına hitaben çok sert bir şekilde 'Çıkın dışarı' diye bağırdı. Gökhan Maldar'ın emriyle timdekiler komutanların ellerini bağlamaya başladılar. Ben de 'Komutanım hepsini bağlıyor muyuz?' diye sordum. Sonuçta Haluk Şahar benim üs komutanım. Mehmet Şanver tanıdığım ve sevdiğim komutan. Ben de emir gereği kelepçe takılan komutanların terör faaliyetinde bulunabilecekleri düşüncesiyle hareket ettim."

Bahar, komutanlar odadan çıkarken ayağını sehpaya çarptığını ve o sırada eli tetiğe dokununca tüfeğinin yere doğru bir el ateş aldığını öne sürdü.

Sonrasında da derdest ettikleri komutanlarla helikoptere binip Samandıra'ya gittiklerini, yakıt verecek kimseyi bulamayınca bu kez Yalova'ya indiklerini oradan da Akıncı Üssü'ne geçtiklerini belirtti.

Akıncı Üssü'ne bekledikleri sırada 141. Filo'da Akın Öztürk'ü gördüğünü, Öztürk'ün Abidin Ünal'ın nerede olduğunu sorduğunu aktaran Bahar, "Komutan'ın 143. Filo'da olduğunu söyleyince Akın Öztürk bana 'Gidin komutanın güvenliğini sağlayın.' dedi. Ben de oraya geçtim." diye konuştu.

143. Filo'da rehin tutulan Abidin Ünal'a yemek götürdüğünü öne süren Bahar, darbe girişiminden haberi olan bir kişinin böyle bir davranış içerisinde olmayacağını savundu.

FETÖ üyesi olduğuna yönelik iddiaları da reddeden Bahar, iddianamede yer verilen aleyhindeki beyanları da kabul etmedi.

Çapraz sorgusu sırasında olay gecesi eski tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş'i neden aradığına ilişkin soru üzerine sanık Bahar, telefon rehberindeki isim benzerliğinden dolayı Sönmezateş'i aradığını ileri sürdü.

Cumhuriyet Savcısı Adnan Gümüş'ün "Sizin adli bir göreviniz yok neye istinaden kelepçe takıyorsunuz? Bir binbaşının emriyle general rütbesindeki onlarca kişiyi nasıl derdest edebiliyorsunuz? Bu görev tamamlandığında sana herhangi bir şey vadedildi mi?" sorusunu sanık Bahar, "Ben binbaşı Gökhan Mandar'ı bir koordinatör olarak gördüğüm için o emri uyguladım. Bana hiçbir şey vadedilmedi." diye yanıtladı.

Sanık eski astsubay Mustafa Turgay da yaptığı savunmada isnat edilen suçlamaları kabul etmedi. Savcılık sorgusunda vermiş olduğunu ifadelerinin tümünü reddettiğini belirten Turgay, darbe girişimi sırasında derdest edilen Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal'ın koruma astsubayı olduğu için yargılandığını öne sürdü.

FETÖ üyesi olmadığını savunan Turgay, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Duruşmaya yarın devam edilmek üzere ara verildi.

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