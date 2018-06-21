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Darbe sanığı kurmay yarbay ByLock'u inkar etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.06.2018 15:17 | Son Güncelleme

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığı Beştepe Karargahı'ndaki eylemlerle ilgili 243 sanığın yargılanmasına devam edildi - Savunmasında, FETÖ üyesi olmadığını ileri süren eski kurmay yarbay Halil İbrahim Yıldırım, FETÖ'nün gizli haberleşme programı ByLock'u 26 Eylül 2014'ten itibaren 0532 686 XX XX numaralı telefon hattı ile kullandığı tespitini inkar etti - Sanık Yıldırım, duruşmada izletilen olay gününe ait kamera kayıtlarını da kabul etmedi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığı Beştepe Karargahı'ndaki eylemlerle ilgili 243 kişinin yargılandığı davaya sanık savunmalarıyla devam edildi.

Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, 15 Temmuz 2016'da nöbetçi olmamasına rağmen Jandarma Genel Komutanlığı'na geldiği ve müşteki Tuğgeneral Veli Turan'ı derdest eden darbecilerle birlikte hareket ettiği belirtilen eski kurmay yarbay Halil İbrahim Yıldırım savunma yaptı.

Olay tarihinde Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığında şube müdürü olarak görev yaptığını belirten Yıldırım, 15 Temmuz'da Genelkurmay Başkanlığında terörle mücadele konulu bir toplantı yapıldığını, kendisinin de toplantıda yer aldığını ifade etti.

İstihbaratla ilgili konuların görüşülmesinden sonra Jandarma Genel Komutanlığına döndüğünü ve amiri Tuğgeneral Nurettin Alkan'a bilgi verdiğini anlatan Yıldırım, mesai bitiminden sonra kışladan ayrıldığını söyledi.

Akşam saatlerinde basında yer alan askeri hareketlilik yaşandığına dair haberleri görmesinden sonra kışlaya geri döndüğünü belirten Yıldırım, odasına giderken konferans salonunun önünden geçtiğini, buradaki erleri gördüğünü ancak rehin tutulduklarını anlamadığını ileri sürdü.

Nizamiye bölgesinden gelen silah sesleri ve Genelkurmay'da çatışma olduğu haberleri üzerine güvenliğini sağlama amaçlı silah aldığını, televizyondan da Başbakan Binali Yıldırım'ın, "Bir grubun askeri kalkışma yaptığı" yönündeki açıklamalarını izlediğini aktaran sanık Yıldırım, kimin darbe yaptığını bilmediğini savundu.

Müşteki Veli Turan'ı olay günü hiç görmediği iddiasında bulunan Yıldırım, Turan'ı derdest ettiği belirtilen sanıklarla birlikte hareket etmediğini dile getirdi.

Kanunsuz bir işe karışmadığını öne süren Yıldırım, sabah saatlerinde polislerce teslim alındığını söyledi.

FETÖ üyesi olmadığını iddia eden eski kurmay yarbay Yıldırım, FETÖ'nün gizli haberleşme programı ByLock'u 26 Eylül 2014'ten itibaren 0532 686 XX XX numaralı telefon hattı ile kullandığı tespitini de kabul etmedi.

Yıldırım, duruşmada izletilen olay gününe ait kamera kayıtlarını da reddetti.

- Çapraz sorgu

Yıldırım'ın savunmasının ardından çapraz sorgusu yapıldı. Mahkeme heyetinin, müşteki Tuğgeneral Turan'ı olay günü görmediği savunmasını yaptığını ancak Turan'ın ifadesinde kendisini gördüğünü söylediğini hatırlatması üzerine Yıldırım, adının Turan'ın ifadesine sonradan eklenmiş olabileceği iddiasında bulundu.

ByLock kullanmadığı savunmasına rağmen programa ilk giriş yaptığı belirlenen tarihte, ByLock listesinde ekli olan şahıslardan biriyle aynı adreste olduğunun tespit edildiği hatırlatılan Yıldırım, şahsı tanımadığını söyledi ve programı kullanmadığı savunmasını yineledi.

Yıldırım, "Zafer diye birisi sana Asım ismini verdi mi?" sorusunu da "Hayır" diye cevapladı.

Duruşmaya 25 Haziran 2018'de devam edilecek.

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Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesi darbe girişimi FETÖ jandarma genel komutanlığı

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