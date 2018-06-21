Darbe sanığı kurmay yarbay ByLock'u inkar etti

İstihbaratla ilgili konuların görüşülmesinden sonra Jandarma Genel Komutanlığına döndüğünü ve amiri Tuğgeneral Nurettin Alkan'a bilgi verdiğini anlatan Yıldırım, mesai bitiminden sonra kışladan ayrıldığını söyledi.

Olay tarihinde Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığında şube müdürü olarak görev yaptığını belirten Yıldırım, 15 Temmuz'da Genelkurmay Başkanlığında terörle mücadele konulu bir toplantı yapıldığını, kendisinin de toplantıda yer aldığını ifade etti.

Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, 15 Temmuz 2016'da nöbetçi olmamasına rağmen Jandarma Genel Komutanlığı'na geldiği ve müşteki Tuğgeneral Veli Turan'ı derdest eden darbecilerle birlikte hareket ettiği belirtilen eski kurmay yarbay Halil İbrahim Yıldırım savunma yaptı.

Akşam saatlerinde basında yer alan askeri hareketlilik yaşandığına dair haberleri görmesinden sonra kışlaya geri döndüğünü belirten Yıldırım, odasına giderken konferans salonunun önünden geçtiğini, buradaki erleri gördüğünü ancak rehin tutulduklarını anlamadığını ileri sürdü.

Nizamiye bölgesinden gelen silah sesleri ve Genelkurmay'da çatışma olduğu haberleri üzerine güvenliğini sağlama amaçlı silah aldığını, televizyondan da Başbakan Binali Yıldırım'ın, "Bir grubun askeri kalkışma yaptığı" yönündeki açıklamalarını izlediğini aktaran sanık Yıldırım, kimin darbe yaptığını bilmediğini savundu.

Müşteki Veli Turan'ı olay günü hiç görmediği iddiasında bulunan Yıldırım, Turan'ı derdest ettiği belirtilen sanıklarla birlikte hareket etmediğini dile getirdi.

Kanunsuz bir işe karışmadığını öne süren Yıldırım, sabah saatlerinde polislerce teslim alındığını söyledi.

FETÖ üyesi olmadığını iddia eden eski kurmay yarbay Yıldırım, FETÖ'nün gizli haberleşme programı ByLock'u 26 Eylül 2014'ten itibaren 0532 686 XX XX numaralı telefon hattı ile kullandığı tespitini de kabul etmedi.