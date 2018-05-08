Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında, Gölbaşı'nda bulunan Özel Kuvvetler Komutanlığını (ÖKK) ele geçirme teşebbüsüyle ilgili 68 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam ediliyor.
Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanıklar ve avukatları ile gazi İsmail Oğuz'un yanı sıra Başbakanlık, TBMM ve Milli Savunma Bakanlığının da arasında bulunduğu müşteki avukatları katıldı.
Tanık sıfatıyla ifade veren Ahmet Ü, sanıklardan Faruk Erkul ile görev yaptığı Bitlis'ten tanıştığını, Erkul'un FETÖ ile bağlantılı astsubaylar arasında yer aldığını ve kod adının da "Ömer" olduğunu kaydetti.
Erkul'dan sorumlu olan FETÖ üyesinin adının Adem A. olduğunu beyan eden tanık Ahmet Ü, kendisinin de FETÖ hiyerarşisinde Adem A'nın üstünde bir konumda bulunduğunu anlattı.
Örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandığını bildiren tanık Ahmet Ü, sanık Erkul'un bu programı kullandığına ilişkin bilgi sahibi olmadığını dile getirdi.
Sanık Erkul ise tanığı daha önceden hiç görmediğini iddia ederek, aleyhindeki beyanları "iftira" olarak niteledi.
Dinlenilmesi planlanan diğer tanıkların hazır olmaması sebebiyle duruşma yarına bırakıldı.
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