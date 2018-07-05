Darbe sanığı pilot kontörlü telefonlardan 64 kez aranmış

Yalova Meydan Komutanlığı'na saat 19.30 sıralarında iniş yaptıklarını ifade eden Kara savunmasını şöyle sürdürdü:

Kara, Konya'dan saat 18.00 sıralarında kuleden kalkış izni alarak Yalova'ya uçuş gerçekleştirdiklerini ve kendisinin bu uçuşta yardımcı pilot olarak görev yaptığını belirtti.

Garnizon terk iznini iptal edip filoya döndüğünü anlatan Kara, Üs komutanın Yalova'da bir görev olduğunu ancak yazılı olmadığından içeriğinin gidilen yere bildirileceğini söylediğini ileri sürdü.

Duruşmada olay tarihinde Konya 3. Ana Jet Üssü'nde helikopter pilotu olarak görev yapan eski üsteğmen Abdülsamed Kara, 15 Temmuz'da izinli olduğu için memleketine doğru yola çıkmak üzereyken filo komutanı Alparslan Şahin'in kendisini aradığını beyan etti.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu.

"Yalova Meydan Komutanlığında bizi Kenan Comart binbaşı karşıladı. Ardından brifing yapmak için 5. Filo'da toplandık. Brifingde terör saldırısı ihtimali olduğu konuşuldu. Daha sonra odada bulunan Fatih Özcan'ın emriyle saat 22.00 civarı iki helikopter kalkış yaptık.

Kalkıştan sonra Samandıra'dan komandoları alıp Fenerbahçe Orduevine, oradan da Moda Düğün Salonunun otoparkına ilk helikopter olarak iniş yaptık. Bir süre sonra yakıt ikmali için Atatürk Havalimanı'na indik."

Kara, daha sonra Hava Harp Okuluna gittiklerini, orada saat 06.30'a kadar uyuduğunu, daha sonra verilen emir üzerine Akıncı Üssü’ne geçtiklerini belirtti.

Akıncı Üssü’nde bir müddet kaldıktan sonra emniyet güçlerine teslim olduğunu ifade eden Kara, tahliye talebinde bulundu.

Sanık Kara, çapraz sorgusu sırasında kardeşinin telefonunda "ByLock" bulunduğuna dair bilgisi olup olmadığı yönünde sorulan soruya cevap vermedi

- Mahrem imamlarla irtibat kontörlü hattan

Duruşmada Mahkeme Başkanı Selfet Giray, sanık Mehmet Yurdakul hakkındaki ek iddianamelerin dava dosyasıyla birleştiğini ve bu kapsamda Yurdakul'un savunmasını alacaklarını bildirdi.