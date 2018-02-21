Darbe sanığı pilot savcılıktaki itiraflarını reddetti

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 473 kişinin yargılandığı davaya sanık savunmalarıyla devam edildi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya sanıklar, şehit yakınları ve gaziler ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmanın öğleden sonraki bölümünde savunma yapan eski pilot üsteğmen Adem Kırcı, olay tarihinde 142. Filo'da görevli olduğunu, 14 Temmuz günü eski binbaşı Mehmet Fatih Çavur'un kendisini ve devre arkadaşları Müslüm Macit ile Mehmet Çetin Kaplan'ı evine çağırdığını ve kendilerine birkaç gün içinde Terörle Mücadele Harekatı (TMH) olacağını bildirdiğini anlattı.

Kırcı, 15 Temmuz günü rutin mesaisinin ardından evine döndüğünü, 16.30 gibi devresi Müslüm Macit'in aradığını ve akşam TMH olabileceğini söylediğini, bunun üzerine eşini Çetin Kaplan'ın ailesinin evine bırakarak, 141. Filo'ya gittiğini ifade etti.

Saat 18.00 sıralarında 141. Filo'da pilotlarla brifinge katıldığını aktaran Kırcı, "Bu gece TMH operasyonu olacağı, havada yakıt ikmal desteği sağlanacağı söylendi. Büyük şehirlerde teröristler tarafından büyük eylemler olabileceği istihbaratının geldiği, bu yüzden TMH yapılacağı söylendi." diye konuştu.