Darbe sanığı pilot, telsiz kayıtlarını inkar etti

Aygül, 143. Filodan teçhizatlarını alıp 141.Filoya geri döndüğünü, orada yapılan uçuş brifingine katıldığını ve saat 22.45 civarı uçak başına gittiğini anlattı. Kalkış yaptığı sırada uçağın mühimmat yüklü olmadığını, sadece hedefleme podu olduğunu fark ettiğini söyleyen Aygül,"Kalktıktan 15 dakika sonra bana bir koordinat geldi. Hedefleme podunun havada arıza yaptığını anladım. Daha sonra iniş yaptım." diye konuştu.

İndikten sonra 141. filoya gidince elinde cep telefonu olan birinin "Haberiniz var mı? Tanklar meydana çıkmış." deyince oradan uzaklaştığını, yüzbaşı Oğuz Alper Emrah ile karşılaşınca birlikte filodan kaçmaya kalkışınca uzun namlulu silahlı personelinin filodan çıkmamaları yönünde kendilerini tehdit ettiğini iddia eden Aygül, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Silahlı askerler vardı. 'Siz kimsiniz, burada ne yapıyorsunuz?' dedim. Darbe ile ilgili bir şeyler söylendi. Darbeyle benim uçuşumun ne ilgisi vardı, anlayamadım. Sonra bir daha uçmamaya karar verdim. Sabah kaçmak istedim. 143. Filo'ya gittim. Oradan Oğuz Alper ile lojmanlara gittik. Birkaç gün bekledikten sonra savcılığa gidip ifade verdik."