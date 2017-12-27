Darbe sanığı pilot telsiz konuşmalarını reddetti

Akıncı, kara pilot Binbaşı Mehmet Şamcı'nın kendisini arayıp, 15 Temmuz günü Kara Havacılık'ta hazır olması gerektiğini söylemesi üzerine, Suriye'ye harekat kapsamında çağrıldığını düşündüğünü belirtti. Darbe girişiminden bir gün önce Belçika'dan Ankara'ya geldiğinde Şamcı'nın evine giderek, görevin içeriğini sorduğunu ifade eden Akıncı, "Bana görev olduğunu ama görevin içeriğini bilmediğini söyledi. Saat 21.30'da Güvercinlik Hava Ulaştırma Komutanlığı'nda uçuş için hazır olmamı söyledi." ifadelerini kullandı.

Duruşmada olay tarihinde binbaşı olarak görev yapan Rıza Akıncı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Personel Başkanlığı Tayin Dairesinde atama subayı olarak görev yaptığını ailesiyle yurt dışında tatilde olduğu sırada verilen emir doğrultusunda Türkiye'ye döndüğünü anlattı.

Rıza Akıncı, Kara Havacılık Komutanlığı'nda kısa bir süre bekledikten sonra Akıncı Hava Üssüne gittiklerini orada verilen emir doğrultusunda Kara Harp Okulundan personel alarak Genelkurmay Başkanlığı'na taşıdıklarını söyledi.

Akıncı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ben AS 532 Cougar helikopter pilotuyum. Bu helikopterle 15 personel taşınabilir. O gece iki uçuş yaptım. Bu intikali de yaptıktan sonra Güvercinlik kışlasındaki Kara Havacılık'a geri dönmemiz istendi. Kara Havacılık Komutanlığı'nda motor susturduk. Sabaha kadar Kara Havacılık'ta idik. Sabah saatlerinde bulunduğumuz yere ateş açılınca biz de Akıncı Üssü'ne tekrar gittik."

Akıncı Üssü'ne indiklerinde darbe girişiminden haberdar olduğunu ancak engelleyecek pozisyonu bulunmadığını savunan Akıncı, tellerden atlayarak üssü terk ettiğini, ertesi gün de emniyete teslim olduğunu söyledi.

Sanık eski Binbaşı Sadullah Abra da kara pilot olarak Kara Havacılık Komutanlığı'nda görev yaptığını, olay günü tabur komutanı Özcan Karacan'ın emriyle akşam saatlerinde birliğine gittiğini anlattı.