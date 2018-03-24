Darbe sanığı yakınlarının darp ettiği 15 Temmuz gazisi o anı anlattı

FETÖ’nün darbe girişiminin komuta merkezi olan Akıncı Üssü’nde yaşanan eylemlere ilişkin açılan davada dün, sanık yakınlarınca 15 Temmuz gazileri ile şehit yakınlarına çirkin saldırı gerçekleştirildi. Söz konusu saldırıyı gerçekleştirenlerden birinin örgütte imam pozisyonunda olduğunu belirlenirken, sanık yakınları tarafından darp edilen 15 Temmuz gazisi Muhammet Ali Yatar, "15 Temmuz’da milletin selametine, devletin bekasına saldıranlar, bizi şehit etmek isteyenler darbeyi gerçekleştirmek istedi. Şimdi de onların yakınları aynı darbeyi bize duruşma salonunda yapmaya çalışıyorlar" dedi. FETÖ’nün 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü’nde yaşanan eylemlere ilişkin 473 sanık hakkında açılan davada dün görüldü. Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Cezaevi Kampüsündeki duruşma salonunda görülen davaya akşam saatlerinde ara kararın açıklanması için yaklaşık 2 saatlik ara verildi. Duruşma salonunun önünde bekleyen gazi ve şehit yakınları, sanık yakınlarının saldırısına uğradı. Olayda 15 Temmuz gazisi Muhammet Ali Yatar, çene kısmına aldığı darbe nedeniyle hafif yaralanırken, gaziye saldıran 4 kişi emniyet mensuplarınca gözaltına alındı.

"Dinleme yaptıklarını söylediler" Çirkin saldırıya maruz kalan gazi Yatar, 15 Temmuz gazi ve şehit yakınları olarak, 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası başlatılan demokrasi nöbetlerine Sincan Cezaevi Kampüsündeki davaları takip ederek devam ettiklerini söyledi. Akıncı davasında ara karar açıklanmak üzere duruşmaya ara verildiğini kaydeden Yatar, aranın tamamlanmasına yakın duruşma salonuna girmek üzere gazi ve şehit yakınları için ayrılan kapının önüne geçtiklerini dile getirdi. Yatar, bu sırada 2 sanık yakınının özellikle gazi ve şehit yakınları için ayrılan kısımda dolandığını ifade ederek, "O gece enteresan bir şekilde sanık yakını sayısı fazlaydı. Durumlarını sorduğumuzda ilginç bir şekilde dinleme yaptıklarını söylediler. Onları uygun bir dille uzaklaştırdık. Sonra 5-6 kişilik bir grupla tekrardan geldiler. Onları da uzaklaştırmak istedik. Bu sırada sanık yakınları tarafından saldırıya uğradık. Gazi ve şehit yakınları arkadaşlar ile görevli arkadaşlar araya girdi ve gözaltı işlemleri oldu" diye konuştu.

Gözaltına alınanlardan biri örgütün "imamı" çıktı

Yatar, olayın yargıya intikal ettiğini, gözaltına alınan 4 kişinin değişik bağlantılarının olup olmadığının incelendiğini söyledi. Gözaltına alınan saldırganlardan birinin örgütte "imam" pozisyonunda olduğu yönünde bir duyum aldıklarını aktaran Yatar, bu durumun yargı yoluyla netleşeceğini belirtti.

"Sanık yakınları tarafından tahrik süreci başlatıldı"

Hain darbe girişimine yönelik açılan davalarda sona yaklaştıkça sanık yakınları tarafından bir tahrik süreci başlatıldığına dikkat çeken Yatar, şunları kaydetti:

"İçeride de sanıklar tarafından mahkeme heyetini etkileme açısından bir süreç yürütülüyor. Biz, bunu FETÖ’nün bir stratejisi olarak görüyoruz. Ortada hiçbir şey yokken polis memurlarına ’polisler görevinizi yapın, bize saldırıyorlar’ diyorlar. Gazi arkadaşlar ve şehit yakınları olarak, böyle bir oyuna gelmemek üzere kendi aramızda anlaştık. Dün gece de onların oyununa gelmedik. 15 Temmuz’da milletin selametine, devletin bekasına saldıranlar, bizi şehit etmek isteyenler darbeyi gerçekleştirmek istedi. Şimdi de onların yakınları aynı darbeyi bize duruşma salonunda yapmaya çalışıyorlar. Ama biz, dediğimiz gibi Cumhurbaşkanımızın talimatıyla 15 Temmuz sonrasında başlatılan demokrasi nöbetlerine devam ediyoruz. Böyle bir şeye yeltenirler ama gerçekleştiremezler. Biz davamızın takipçisiyiz."

Yatar, geçtiğimiz günlerde darbe girişimi sırasında Kara Havacılık Komutanlığında yaşanan eylemlere ilişkin açılan davayı takip ettiklerini, mahkeme başkanı duruşmaya ara verdiği sırada ilginç bir olayın yaşandığını söyledi. Müşteki sıralarında oturan bir kadının, mahkeme başkanı ara verdiği zaman ayağa kalkan bir sanıkla gülüşmeye başladığını, işaret yoluyla konuşmaya çalıştığını anlatan Yatar, "Kendisinin sanık yakını olduğunu düşündüm ve neden bizim tarafta oturduğunu sordum. Bana, ’izleyiciyim’ dedi. Kimliğini sorduğumda telaşlandı. Ben de ’izleyici değil, sanık yakınısınız, sanıklarla gülüştüğünüzü gördüm. Sizi kim buraya aldı? Öbür tarafta durmanız gerekiyor’ deyince, ’Ben Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından görevlendirildim. Senin hakkında soruşturma açarım’ dedi. Sonra dışarıya çıktığında onu biraz takip ettim. Dışarıda kocası olduğunu sonradan öğrendiğimiz şahsın ona sanık yakını kartını verdiğini gördük ve durumu görevli personele bildirdik. Kendisine gözaltı yapıldı. Sonradan öğrendiğimize göre kocası FETÖ’den ihraç edilmiş. Kara Havacılık davasında sanık olan kocasının kardeşini ziyarete gelmişler. Sonra kocasının babası ve diğer kardeşinin de FETÖ’den tutuklu olduğunu öğrendik" şeklinde konuştu.