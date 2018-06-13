Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi esnasında Jandarma Genel Komutanlığının Beştepe Karargahı'ndaki eylemlerle ilgili 243 kişinin yargılandığı davaya sanık savunmalarıyla devam edildi.

Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, eski üsteğmen Oktay Çağlayan'ın savunması alındı.

Olay günü nöbetçi olduğunu ifade eden Çağlayan, akşam saatlerinde internet erişiminin kesildiğini, çözümü için sistem odasına gittikten sonra iç bahçede kargaşa halinin bulunduğunu dile getirdi.

Burada bulunan bazı askerlerin kışlaya terör saldırısı olabileceği yönünde konuşmalar yaptığını ileri süren Çağlayan, olası terör saldırısına karşı güvenlik amaçlı silah aldığını ve sabah saatlerine kadar çevre emniyeti için beklediğini belirtti.

Sabah saatlerinde kışla dışından yapılan ateş sonucu hafif yaralandığını, bunun üzerine odasına gittiğinde internetten yaşananların darbe girişimi olduğunu anladığını iddia eden Çağlayan, "Olay gecesi terör saldırısı olacağı söylendiği için kışla emniyetine yönelik harekat tarzı benimsedim. Darbe kastıyla hareket etmedim." ifadelerini kullanarak tahliye ve beraat talebinde bulundu.