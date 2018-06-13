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Darbe sanığından "yanlış zamanda yanlış yerde bulundum" savunması

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2018 14:33 | Son Güncelleme

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında karargahtaki eylemlerle ilgili 243 sanığın yargılanmasına devam edildi - Sanık eski üsteğmen Orhan Akdemir, darbe girişiminde bulunmadığını ifade ederek "yanlış zamanda yanlış yerde bulunduğunu" savundu

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi esnasında Jandarma Genel Komutanlığının Beştepe Karargahı'ndaki eylemlerle ilgili 243 kişinin yargılandığı davaya sanık savunmalarıyla devam edildi.

Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, eski üsteğmen Oktay Çağlayan'ın savunması alındı.

Olay günü nöbetçi olduğunu ifade eden Çağlayan, akşam saatlerinde internet erişiminin kesildiğini, çözümü için sistem odasına gittikten sonra iç bahçede kargaşa halinin bulunduğunu dile getirdi.

Burada bulunan bazı askerlerin kışlaya terör saldırısı olabileceği yönünde konuşmalar yaptığını ileri süren Çağlayan, olası terör saldırısına karşı güvenlik amaçlı silah aldığını ve sabah saatlerine kadar çevre emniyeti için beklediğini belirtti.

Sabah saatlerinde kışla dışından yapılan ateş sonucu hafif yaralandığını, bunun üzerine odasına gittiğinde internetten yaşananların darbe girişimi olduğunu anladığını iddia eden Çağlayan, "Olay gecesi terör saldırısı olacağı söylendiği için kışla emniyetine yönelik harekat tarzı benimsedim. Darbe kastıyla hareket etmedim." ifadelerini kullanarak tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Çağlayan, duruşma salonunda izletilen görüntülere ve müşteki avukatlarınca kendisine yöneltilen sorulara "Yorum yok." diyerek beyanda bulunmadı.

- "Yanlış zamanda yanlış yerde bulundum"

Savunma yapan eski üsteğmen Orhan Akdemir, 2005'te astsubay olarak göreve başladığını, 2010'da da subaylık sınavlarını kazanarak mesleğine devam ettiğini bildirdi.

Darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz 2016'da rutin mesainin ardından kışladan ayrıldığını anlatan Akdemir, akşam saatlerinde askeri harekelilik yaşandığına dair haberler üzerine yanında bulunan eski üsteğmen Emre Cambaztepe ile Jandarma Genel Komutanlığına gittiklerini beyan etti.

Kışla içerisinde terör saldırısı olabileceğinin konuşulduğunu ileri süren sanık Akdemir, gece 02.30'dan sonra harekat merkezindeki televizyondan darbe girişimi olduğunu öğrendiğini, bundan sonra sanık Cambaztepe'nin odasında beklemeye başladıklarını söyledi.

Darbe girişiminde bulunmadığını savunan sanık Akdemir, "Kimseyi derdest etmedim, kimseye de ateş etmedim. Darbeye yönelik bir emir almadım. Yanlış zamanda yanlış yerde bulundum. Ben darbeci, FETÖ'cü ve hain değilim." diye konuştu.

Akdemir, mahkeme heyetinden tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Mahkeme duruşmayı erteledi.

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Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesi darbe girişimi FETÖ jandarma genel komutanlığı

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