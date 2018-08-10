Darbe sanıklarının iddialarını sanık albay çürüttü

Darbe girişimi sırasında illegal bir eylemde bulunmadığını öne süren Erdem, kimseye kanunsuz bir emir vermediğini, aynı şekilde emir de almadığını iddia etti.

Erdem, istihbarat sınıfına mensup, üç dil bilen kurmay bir albay olmasına rağmen yurt dışı görevi verilmediğini, kuvvet karargahlarında çalıştırılmadığını söyledi.

Önceki savunmalarında FETÖ'cü olamayacağını detaylı bir şekilde açıkladığını ifade eden Erdem, Alevi olduğunu, inancından dolayı geçmişte bu yapıya mensup kişilerin haksız uygulamalarına maruz kaldığını savundu.

Kendisinden önceki sanıkların acil durumlarda tankların çekici olmadan da şehir içinde paletleri üzerinde intikal edebileceği öne sürdüklerini hatırlatan Erdem, bunun gerçeği yansıtmadığına belirtti. Sanık Erdem, "Genelkurmay Başkanı da gelse o tankları şehir içinde paletleri üzerinde hareket ettiremez. Belki buradakiler kızacak ama bu böyle. Çekici olmadan tanklar dışarı çıkarılamaz." bilgisini verdi.

Darbe girişiminde yer aldığı gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan eski korgeneral Metin İyidil'in emri üzerine tutuklandığını aktaran Erdem, şöyle devam etti:

"Metin İyidil ile karşılaştığımda, 'Senin yüzünden iki yıldır tutukluyum ve işimden oldum.' diye tepki gösterdim. O da bana bir astsubayın beyanı üzerine albay Sıtkı Çoban'a tutuklanmam için emir verdiğini söyledi. Tutuklanmama neden olacak kadar somut bir delil bulunmamaktır. Gelinen aşamada suçsuz olduğum ortaya çıkmıştır, tahliyemi talep ediyorum."

Daha sonra söz alan sanık Koray Korkmaz'ın avukatı Erdem Eren ise mevzuata göre acil durumlarda tankların şehir içinde paletleri üzerinde hareket edebileceğini belirterek, "15 Temmuz'da dışarı çıkarılan iki tankın mürettebatı terör saldırısı olduğu gerekçesiyle üstlerinin emriyle bu eylemde bulunmuşlardır, darbe amacıyla hareket etmemişlerdir." dedi.

Duruşmada, sanık avukatlarının ara karar öncesi talepleri alınıyor.

