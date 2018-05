Bunun üzerine Mahkeme Başkanı Ömer Günaydın, "Cebinde akıllı telefon olanlar da darbe girişimini öğrenememiş, bunu söyleyeyim." dedi.

- "Ses kaydı montaj" iddiası

İddia edildiği gibi karakola ateş açmadıklarını öne süren Çıkrıkçı, iddianamede yer alan "Şu an Türkiye Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri, Türkiye Cumhuriyeti yönetimine el koymuştur.", "Kapat, bütün herkes telefonlarını kapatsın, askerin sözünü dinlediğiniz sürece selamettesiniz. Selamet isteyenler askerin sözünü dinlesinler, şu an askerin sözü devlettir. Bunun dışındakilerin sözü emin olun çapulculardır. Onlarla beraber olmak isteyenler gerekli sıkıyönetim cezaları ile cezalandırılacaktır.", "Komutanım bölgeye mühimmat nakli yaptırabilir misin?" (Yakın mesafeden silah sesleri geliyor) Helikopterler nerede helikopterler? Beylerbeyi yolu üzerine helikopterleri yönlendirin.", "Direnen kalabalık var doğrudan ateş edilsin. Şu an direnmeyen zaten dükkanların içerisine girmiş durumda. Biz onları yol üzerine aldık, şu an kontrol altında yaklaşık 50-60 yakın insan var, kadın, çocuklar da var içlerinde." şeklindeki ses kayıtlarının montaj olduğunu öne sürdü.