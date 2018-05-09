İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında, kapatılan Kuleli Askeri Lisesi, Vaniköy, Beykoz'da yaşananlar ve Çengelköy Polis Merkezi'nin işgali ile burada çıkan olaylarda 8 kişinin şehit edilmesine ilişkin 14'ü eski polis 117 sanığın yargılandığı davanın 14. duruşması tamamlandı.
İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısındaki binada yapılan duruşmada, kapatılan Kuleli Askeri Lisesi'nin Komutanı eski Albay Mürsel Çıkrıkçı savunmasını tamamladı.
Çengelköy Karakolu'na yakın bir yerde, askerlere ateş açabilecek sivillerin olacağını düşündüğünü iddia eden Çıkrıkçı, "Daha önce ellerini bağladığım insanların orayı güvenli bölge yaptım. Kadınları ve çocukları bir kafeye oturttum. Sivil vatandaşlar bizim olduğumuz bölgeye gelince onları da düzenli bir şekilde oturtturdum. Agresif tavır sergileyen birkaç kişiyi, daha önce ellerini bağladığım kişileri oraya yönlendirdim. Biz bulunduğumuz bölgeden 05.30-06.00 gibi kışlaya döndük. Biz eğer sokakta polisle karşılaşsaydık, televizyon izleseydik veya akıllı telefonum olsa darbe girişimini önceden öğrenebilirdim." şeklinde savunma yaptı.
Bunun üzerine Mahkeme Başkanı Ömer Günaydın, "Cebinde akıllı telefon olanlar da darbe girişimini öğrenememiş, bunu söyleyeyim." dedi.
- "Ses kaydı montaj" iddiası
İddia edildiği gibi karakola ateş açmadıklarını öne süren Çıkrıkçı, iddianamede yer alan "Şu an Türkiye Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri, Türkiye Cumhuriyeti yönetimine el koymuştur.", "Kapat, bütün herkes telefonlarını kapatsın, askerin sözünü dinlediğiniz sürece selamettesiniz. Selamet isteyenler askerin sözünü dinlesinler, şu an askerin sözü devlettir. Bunun dışındakilerin sözü emin olun çapulculardır. Onlarla beraber olmak isteyenler gerekli sıkıyönetim cezaları ile cezalandırılacaktır.", "Komutanım bölgeye mühimmat nakli yaptırabilir misin?" (Yakın mesafeden silah sesleri geliyor) Helikopterler nerede helikopterler? Beylerbeyi yolu üzerine helikopterleri yönlendirin.", "Direnen kalabalık var doğrudan ateş edilsin. Şu an direnmeyen zaten dükkanların içerisine girmiş durumda. Biz onları yol üzerine aldık, şu an kontrol altında yaklaşık 50-60 yakın insan var, kadın, çocuklar da var içlerinde." şeklindeki ses kayıtlarının montaj olduğunu öne sürdü.
Ses kaydında yer alan insanları yönlendiren kısımların kendisine ait olduğunu kabul eden Çıkrıkçı, ses kaydının mahkeme emri olmadan alındığını, hukuki gerekçe olmadan dosyaya konulduğunu, aralara farklı ifadelerin serpiştirildiğini savundu.
Mahkeme Başkanı Günaydın, 15 Temmuz'da Kuleli Askeri Lisesi'ne farklı birliklerden unimog geldiğini, bu araçlardan haberinin olup olmadığını sordu.
Sanık eski Albay Çıkrıkçı, 1 günlük komutan olduğu için bu durumdan haberi olmadığını öne sürdü. Bir önceki okul komutanı tutuklu sanık eski Albay Muammer Aygar da söz alarak unimoglardan bilgisinin olmadığını savundu.
Bunun üzerine Başkan Günaydın, "Nasıl okul komutanlarıysanız, birliğe farklı birliklerden gelen araçlardan ve unimoglardan haberiniz yok." ifadelerini kullandı.
Sanık Mürsel Çıkrıkçı'nın avukatı da suçlamaları reddederek, müvekkilinin tahliyesini talep etti.
Mahkeme heyeti, sanık savunmalarına devam edilmek üzere duruşmayı 11 Mayıs Cuma gününe erteledi.
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