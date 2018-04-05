Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki (KKK) eylemlere ilişkin 142 sanığın yargılandığı davada, tanık beyanları alındı.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmanın öğleden sonraki bölümünde, Üsteğmen Mehmet Çalışkan, tanık sıfatıyla 15 Temmuz'da yaşadıklarını anlattı.

Darbe girişiminin yaşandığı gün KKK Harekat Merkezi'nde nöbetçi olduğunu belirten Çalışkan, hava sahasının kapatıldığına dair Genelkurmay Başkanlığından emir geldiğini söyledi.

Saat 22.00 sıralarında darbe sanıkları eski tuğgeneraller Ali Rıza Çağlar, Erhan Caha, Ali Kalyoncu ile albay Uğur Karaca ve binbaşılar Yavuz Sezer ile Erkal Tarlacı'nın harekat merkezine geldiğini anlatan Çalışkan, Caha'nın, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) ülke yönetimine el koyduğunu söylediğini bildirdi.

Sanık Çağlar'ın da Genelkurmay Başkanlığından bazı emirlerin geleceğini, bunların ast birliklere gönderilmesini istediğini ifade eden Çalışkan, ilerleyen saatlerde makam odasına geçen Boduroğlu'nun ise telefonla görüştüğü bazı kişilere, "Sıkıyönetim komutanına bağlılıklarını bildir." dediğini aktardı.