Darbeci komutanlara verilen müebbet hapis cezasına onama

EDİRNE (AA) - İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında adı sözde "Yurtta Sulh Konseyi"nce hazırlanan listede "sıkıyönetim komutanı" olarak bulunan dönemin 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Hidayet Arı'nın da aralarında olduğu 3 rütbeli sanığa verilen müebbet hapis cezasını onadı.
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, Edirne 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce 28 Aralık 2017'de kurduğu mahkumiyet hükümlerine karşı sanıklar Arı, Bülent Yılancı, Ali Soylu, Ramazan Altun, Ekrem Tekinaslan, Kağan Kaya ve İsmet Sezgin'in yaptığı itirazları karara bağladı.
Dairenin kararında, yerel mahkemenin kararında usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılık bulunmadığı, delillerde ve işlemlerde bir eksiklik olmadığı belirtildi. Kararda, bu nedenle istinaf başvurusunda bulunan sanıklar ve avukatlarının taleplerinin yerinde görülmediği belirtilerek, başvuruların reddine karar verildiği kaydedildi.
Dairenin oy birliğiyle aldığı karar kapsamında, sanıklar Arı, Tekinaslan ve Altun'un aldığı muhabbet cezası ile Çamur, Avcı ve Çevik'e verilen hapis cezalarını onanmış oldu.
Ayrıca İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, İsmet Sezgin, Bülent Yılancı, Kaan Kaya ve Ali Soylu hakkında verilen 7 ile 2 yıl arasında değişen hapis cezalarına ilişkin ise davanın yeniden görülmesine karar verdi.
Öte yandan daire kararını, Yargıtay'a temyiz yolu açık olmaz üzere oy birliği aldı.
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- Yerel mahkemenin kararı
Edirne 2. Ağır Ceza Mahkemesi, tutuklu sanıklardan eski Tuğgeneral Arı, eski Kurmay Yarbay Ramazan Altun ve eski Binbaşı Ekrem Tekinaslan'a "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" suçundan müebbet hapis cezası vermişti.
Heyet ayrıca, İsmet Sezgin'e 7 yıl 6 ay, Sinan Çamur'a 6 yıl 3 ay, Bülent Yılancı, Kaan Kaya ve Ali Soylu'ya birer yıl altışar ay, Furkan Avcı ve Oğuzhan Çevik'e birer yıl dokuzar ay hapis cezası verilmesine hükmetmişti. Avcı ve Çevik etkin pişmanlıktan yararlandıkları için hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verilmişti.
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