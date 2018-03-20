HABER

Darbeci pilot Azimetli'nin kardeşinin yargılandığı dava

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2018 11:40 | Son Güncelleme

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Gölbaşı'ndaki Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Dairesi Başkanlığını bombalayarak 51 polisi şehit eden eski 143. Filo Komutanı pilot yarbay Mustafa Azimetli'nin kardeşi Arif Azimetli'nin yargılanmasına devam edildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Gölbaşı'ndaki Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Dairesi Başkanlığını bombalayarak 51 polisi şehit eden eski 143. Filo Komutanı pilot yarbay Mustafa Azimetli'nin kardeşi Arif Azimetli'nin yargılanmasına devam edildi.

Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, Keskin Cezaevinde tutuklu bulunan Azimetli ile avukatı katıldı.

Önceki savunmasını tekrar eden Azimetli, üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek tahliyesine ve beraatına karar verilmesini talep etti.

Azimetli'nin avukatı da müvekkilinin ByLock kullanıcısı olduğuna yönelik suçlamaya dair somut bir delilin olmadığını öne sürerek, "ByLock kullanma iddiası yönünden ID veya şifre kaydı ya da tespit tutanağı bulunmamaktadır. Müvekkilimin tutuklu kalmasını gerektirecek bir delil yoktur. Tahliyesine ve beraatına karar verilmesini istiyoruz." savunmasında bulundu.

Cumhuriyet savcısı ise sanık Azimetli'nin tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

Mahkeme, Azimetli'nin yurt dışına çıkış yasağı adli kontrol şartıyla tahliyesine karar vererek duruşmayı erteledi.

İddianamede, Hazine Müsteşarlığında uzman yardımcısı olarak çalışırken darbe girişiminin ardından ihraç edilen Arif Azimetli'nin terör örgütü üyeliğinden cezalandırılması talep ediliyor.

Çiftlik Bank’ta FETÖ şüphesi!Çiftlik Bank’ta FETÖ şüphesi!
Şok iddia: Erdoğan'a izlettim, çıldırdı!Şok iddia: Erdoğan'a izlettim, çıldırdı!
Şahin Alpay'a ev hapsiyle tahliyeŞahin Alpay'a ev hapsiyle tahliye
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesi arif azimetli ByLock FETÖ Fetullahçı Terör Örgütü Keskin Cezaevi Mustafa Azimetli

En Çok Okunan Haberler

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın eşinden şok ifadeler!

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın eşinden şok ifadeler!

ABD'li askerler YPG'li teröristlerle buluştu! Menbiç'te şok görüntü

ABD'li askerler YPG'li teröristlerle buluştu! Menbiç'te şok görüntü

'Çiftlik Bank’a kayyum olarak beni atayın'

'Çiftlik Bank’a kayyum olarak beni atayın'

e-Devlet'in yeni uygulaması ortaya çıktı! Mutlaka sorgulayın

e-Devlet'in yeni uygulaması ortaya çıktı! Mutlaka sorgulayın

AK Parti'de devrim gibi karar! İşte 2019 seçimi bombası

AK Parti'de devrim gibi karar! İşte 2019 seçimi bombası

İnanılmaz görüntüler: Sevgilisiyle beraber olan kadını tekme tokat dövdü!

İnanılmaz görüntüler: Sevgilisiyle beraber olan kadını tekme tokat dövdü!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Son dakika! Afrin'e giriş-çıkışlar kapatıldı

Son dakika! Afrin'e giriş-çıkışlar kapatıldı

Mevlüt Çavuşoğlu'ndan son dakika Münbiç açıklaması

Mevlüt Çavuşoğlu'ndan son dakika Münbiç açıklaması

Arnavut Met yakalandı!

Arnavut Met yakalandı!

Polis arabasında genç kadına kabusu yaşattı!

Polis arabasında genç kadına kabusu yaşattı!

Öğretmen ve arkadaşları çukurun içinde bu halde yakalandı!

Öğretmen ve arkadaşları çukurun içinde bu halde yakalandı!

'Rakka'da drift yapan IŞİD'li' Adana'da yakalandı

'Rakka'da drift yapan IŞİD'li' Adana'da yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.