Darbeci pilot Azimetli'nin kardeşinin yargılandığı dava

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Gölbaşı'ndaki Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Dairesi Başkanlığını bombalayarak 51 polisi şehit eden eski 143. Filo Komutanı pilot yarbay Mustafa Azimetli'nin kardeşi Arif Azimetli'nin yargılanmasına devam edildi.

Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, Keskin Cezaevinde tutuklu bulunan Azimetli ile avukatı katıldı.

Önceki savunmasını tekrar eden Azimetli, üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek tahliyesine ve beraatına karar verilmesini talep etti.

Azimetli'nin avukatı da müvekkilinin ByLock kullanıcısı olduğuna yönelik suçlamaya dair somut bir delilin olmadığını öne sürerek, "ByLock kullanma iddiası yönünden ID veya şifre kaydı ya da tespit tutanağı bulunmamaktadır. Müvekkilimin tutuklu kalmasını gerektirecek bir delil yoktur. Tahliyesine ve beraatına karar verilmesini istiyoruz." savunmasında bulundu.

Cumhuriyet savcısı ise sanık Azimetli'nin tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

Mahkeme, Azimetli'nin yurt dışına çıkış yasağı adli kontrol şartıyla tahliyesine karar vererek duruşmayı erteledi.

İddianamede, Hazine Müsteşarlığında uzman yardımcısı olarak çalışırken darbe girişiminin ardından ihraç edilen Arif Azimetli'nin terör örgütü üyeliğinden cezalandırılması talep ediliyor.