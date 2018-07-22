Darbeci pilot cezaevinde de faaliyetlerine devam etti

Fezlekede, şüphelinin halen FETÖ'nün hiyerarşik yapısı içerisinde konumunu devam ettirdiği, üzerine atılı suçun temadinin kesildikten sonra işlenmesi nedeniyle yeni bir suç oluşturacağı kanaatine varıldığı vurgulandı.

- "Daha büyük görevler verilecek"

Türk'ün koğuşunda ele geçirilen notta şu ifadeler yer alıyor:

"Kardeşlerim, sizlerle görev yapmak benim için büyük bir onudur. Sizin gibi yiğitler az bulunur. Bunu en samimi duygularla söylüyorum ki sizin yanınızda kendimi ordunun en arkasında orasını burasını toplamaya çalışan en önde çarpışan yiğitlere yetişmeye çalışan ama ne kadar çırpınırsa çırpınsın o yiğitlerin ancak ayaklarının tozu olabilecek ki bu bile büyük bir şereftir çelimsiz bir nefer olduğumu düşünüyorum.

Ama sonradan diyorum ki Allah'ım sana sonsuz hamdüsenalar olsun ki beni bu ordunun küçücük de olsa bir neferi yaptığın için. Sizin gibi cengaverlerle aynı gemide bir tayfa olduğum için bizim rütbelerimizi almış olabilirler, olsun aldırmıyorum. Allah bizim hepimizi kardeşliğe terfi ettirdi. Bundan büyük rütbe mi olur. Buraları bize Allah'ın bir lütfu olduğunu bilmek insana çok daha fazla güç veriyor. Biz gönülden inanıyoruz ki bu günler Allah'ın izni ve inayetiyle elbet birgün bitecek ve belki de çok daha büyük görevler verilecek. Belki de asıl zorlu sınav o zaman başlayacak. Allah kalplerimizi ve ayaklarımızı halk yolu üzerine sabit ve daim etsin ve birlik ve beraberliğimizi arttırsın. Dualarınızı da bu kardeşinizi de unutmayın. Sizi çok seven abiniz."

