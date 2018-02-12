Darbeci Semih Terzi'nin eşi Nazire Terzi'ye 18 yıl hapis!

OLAYIN GEÇMİŞİ Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Nazire Terzi hakkında, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım", "terör örgütü üyesi olmak" ve "suç örgütlerinin isimlerini kullanarak tehditte bulunmak" suçlarından 52,5 yıla kadar hapis talebiyle dava açmıştı.

Duruşmaya verilen kısa aradan sonra kararını açıklayan mahkeme, Terzi'yi "anayasayı ihlal suçundan" önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Bu suçun "yardımla sınırlı kalması nedeniyle" Türk Ceza Kanunu'nun 39. maddesinin 1. ve 2. fıkralarından yer alan hükümlere göre ceza 18 yıla indirildi. Terzi'nin hükümle birlikte tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Nazire Terzi ile avukatlar katıldı. Cumhuriyet savcısının esasa ilişkin mütalaasına karşı savunma yapan Terzi, tek suçunun Semih Terzi'nin eşi olmak olduğunu savundu.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Astsubay Ömer Halisdemir tarafından öldürülen darbeci general Semih Terzi'nin eşi Nazire Terzi'nin yargılandığı davada mütalaasını sunan savcı, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istemişti.

Nazire Terzi, eşinin ölüm belgesinin sahte olduğunu düşündüğünü, GATA'ya da bu nedenle gittiğini öne sürerek, "23 Temmuz 2016'da doktor arkadaşlarla daha rahat görüşmek için doktor önlüğümü de giyerek GATA acile gittim. Raporu tanzim eden doktoru sordum. GATA'da tanımadıklarını söylediler" demişti.

Sanık Terzi, telefonunda bulunan programlara ilişkin, CoverMe ve KakaoTalk kullanmadığını, kullandığı diğer programların ise örgüte ait olup olmadığını bilmediğini iddia etmişti. Hakkında somut delil bulunmadığını, neyle suçlandığını dahi bilmediğini savunan Terzi, "Tek suçum Semih Terzi'nin eşi olmak" ifadesini kullanmıştı.