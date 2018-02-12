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Darbeci Semih Terzi'nin eşi Nazire Terzi'ye 18 yıl hapis!

GÜNCEL HABERLERİ | 12.02.2018 13:41 | Son Güncelleme

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Astsubay Ömer Halisdemir tarafından öldürülen darbeci general Semih Terzi'nin eşi Nazire Terzi'nin yargılandığı davada karar çıktı. Son dakika habere göre, mahkeme, Nazire Terzi'yi "anayasayı ihlal suçuna yardım etmekten" 18 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Nazire Terzi ile avukatlar katıldı. Cumhuriyet savcısının esasa ilişkin mütalaasına karşı savunma yapan Terzi, tek suçunun Semih Terzi'nin eşi olmak olduğunu savundu.

Terör örgütüyle bağlantısının olmadığını, gerçeklerin ortaya çıkmasını istediğini belirten Terzi beraat talebinde bulundu.

Mahkeme Başkanı Zikrullah Özbağ, sanık ve avukatının esasa ilişkin savunma yaptığını belirterek mahkemenin kararını açıklayacağını kaydetti.

Duruşmaya verilen kısa aradan sonra kararını açıklayan mahkeme, Terzi'yi "anayasayı ihlal suçundan" önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Bu suçun "yardımla sınırlı kalması nedeniyle" Türk Ceza Kanunu'nun 39. maddesinin 1. ve 2. fıkralarından yer alan hükümlere göre ceza 18 yıla indirildi. Terzi'nin hükümle birlikte tutukluluk halinin devamına karar verildi.

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OLAYIN GEÇMİŞİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Nazire Terzi hakkında, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım", "terör örgütü üyesi olmak" ve "suç örgütlerinin isimlerini kullanarak tehditte bulunmak" suçlarından 52,5 yıla kadar hapis talebiyle dava açmıştı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Astsubay Ömer Halisdemir tarafından öldürülen darbeci general Semih Terzi'nin eşi Nazire Terzi'nin yargılandığı davada mütalaasını sunan savcı, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istemişti.

Nazire Terzi, eşinin ölüm belgesinin sahte olduğunu düşündüğünü, GATA'ya da bu nedenle gittiğini öne sürerek, "23 Temmuz 2016'da doktor arkadaşlarla daha rahat görüşmek için doktor önlüğümü de giyerek GATA acile gittim. Raporu tanzim eden doktoru sordum. GATA'da tanımadıklarını söylediler" demişti.

Sanık Terzi, telefonunda bulunan programlara ilişkin, CoverMe ve KakaoTalk kullanmadığını, kullandığı diğer programların ise örgüte ait olup olmadığını bilmediğini iddia etmişti. Hakkında somut delil bulunmadığını, neyle suçlandığını dahi bilmediğini savunan Terzi, "Tek suçum Semih Terzi'nin eşi olmak" ifadesini kullanmıştı.

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Okuyucu Yorumları 21 yorum
bu kadın 18 yıl hapse giriyor ise emniyet müdürü ve diyer soysuz bakan neden 2 3 yılla kurtuluyor mevkiye göre ötme oranına goremi değişiyor ceza oranları
@eray_ismailoglu_1990 Darbe ihanetinden sonra GATA ya gitmiş..Kimbilir netür evraklarda oynama yada silme yoketme yapmayı planladı anlaşılan Terzinin eşi organizatör demekki dediğin gibi olsaydı çok daha yüksek rütbeliler müeebet almazdı Senin sıkıntı ne ? "Abla" ceza aldı diyemi darlandın?
@palermo544 vay yavrum vay yoruma gel a haberi azalt çok fazla kullanıyorsun
@eray_ismailoglu_1990 ayrıca fetöcü subayın eşine 18 yıl,fetöçü mehmet dişlinin kardeşi şaban dişliye cumhurbaşkanı danışmanlığı sizce bir çelişki yok mu
@palermo544 adam doğru söylüyor.. bu kadının organizatör olduğu yerde..koca valı ve emnıyet muduru nasıl bılmeden veya uye olmadan yardım etmek ayağıyla 2 veya 3 yılla yırtabılıyorlar..
bu vatan hainlerini içerde beslemek yerine idam edilse daha iyi olur
neyle suclaniyormus. lan geri zekali kadin darbe sonrasi uzerinizdekileri devretmek icin gittiginizde görevli memur fark etti. kaciramadiniz mallari
bunlarda yalan bol...
Ben de ilk günler adamın karısından ne istiyorlar.Belki kocasıyla aynı fikir yapısına sahip değil diyecek oldum.Aklımdan bunu geçirdiğim gün kaçarken ki gõrüntülerini gördüm bu şirretin.
YEDİĞİNİZ İÇTİĞİNİZ RUTBELER HARAM OLSUN VATAN HAİNLERİNE
bir adam eğer FETO nun Ordu imamlığına ve ihanet çetesine girdiyse zaten hanımıda ihanet ablası olmuştur Olmaması mümkün değildir
HAİNE AZ BİLE İNŞALLAH GERÇEK CEZALARINI ALLAH VERİR
@deniz7351 bunlarla işbirlıgı yapanlara ne dıyecez
ACIYORUM İÇERİ GİREN ŞU FETÖCÜLERE ASIL ÜZÜCÜ OLANDA KURBAN OLMAYI KENDİLERİ SEÇMİŞ,VE EN UTANÇ VERİCİ OLAN HUKUKİ YÖNDEN BİTMİŞİZ.Kİ ASIL ORGANİZATÖRLER TEK TEK SALINIYOR.KONYA İMAMI DİYE TUTUKLANANLAR BİLE SERBET KALDI KARDEŞİM BU ALGILARI DİKKATAE ALMAYIN MAŞALAR GİDİYOR MAŞAYI TUTANLAR TEK TEK KORUNUYOR GÖREV YAPIYOR. SEÇİM ANKETLERİNE KATKI
Türkiye'de himmet toplamayan, siyasete karışmayan, dernekler kurmayan, devlet içinde adamı olmayan bikaç tane cemaat var işleri sadece din üzeri vaazlar vermek olan. Bunların haricinde tüm cemaat, tarikat ve faydasız dernekler kapatılmalı. Bunlar devletin ve milletin sırtına kamburdur
ARTIK NEYE KİME ANANACAĞIMIZI BİLMİYORUZ..DURSUN ÇİÇEKTE DARBECİ VATAN HAİNİ ERGENOKONCUYDU ADAM SONRA MİLLET VEKİLİ OLDU..NE OLUYOR NELER OLUYOR KİM DOĞRU KİM YANLIŞ BUNLAR NASIL OYUNLAR AKIL ERDİRMEK ZOR
Yargılayanlar+İktidar;hipotetik koymuş sistemin getirisine!FETÖ bir terör örgütü,anladık,kuşaklara da anlatacağız.Tamam...!güzel şeyler de oluyor diyebileceğimiz:Yargılananlar,muhalefet (HADEP Harici Arkadaş...!)mensuplarının yada mutlak gücün haricindeki halkın;objektif ve tarafsızca hiç kazandığını gördünüz mü!???Bir karşıt güç çıktı,dengeleyici, İyi parti adında.O da Chpsiz diyor!Sol ne oldu?"medeniyetin Solu, tek dişi kalmış canavar gibi ve Medeniyet ufkundan yeni bir güneş gibi doğacak Sol ütopyası(!) Canavar mı?Güneş mi?
az ceza verilmiş bu vatan hainlerinin ifadeleri gerçek değil çünkü bunlarda yeminle yalan söylemek fetö tarafından mubah kılınmış bunların önce tüm mal varlıklarına el konulmalı sonra ağırlaştırılmış muabet hapis . orda her gece ermiş munafık imamları fetöyü rüyalarında görüp teselli bulsunlar
Bu dallama karı değilmiydi halis demir'e kocasını öldürdü diye dava açan.aha al dava öyle olmaz böyle olur.oh olsun.
ona bu ceza az bunlar bu ülkeyi kimlerin kucagına atacaklarını bilmeyen varmı
RABBİM DOGRUNUN YARDIMCISIDIR SUÇLU OLAN KİM OLURSA OLSUN ALLAHIN ADALETİNDE GERÇEK SUÇLU CEZASINI BİNDEFA ÇEKSİN İŞLLH
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