Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Kara Havacılık Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 152'si asker, 3'ü sivil 155 sanığın yargılandığı davaya devam edildi. Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, teknisyen Astsubay Gökhan Barut tanık olarak dinlendi. Olay tarihinde evinde bulunduğu sırada darbe girişimine ilişkin haberleri izlediğini söyleyen Barut, bu sırada tabur komutanı binbaşı Nuri Tuncer'in mesaiye gelmesi için emir verdiğini ifade etti. Birliğe giriş yapmak üzere olduğu sırada astsubay Ercan Ural'ın evinden çağrılanların geri gitmeleri için mesaj attığını ifade eden Barut, daha sonra astsubay Taner Bektaş'ın da kendisini arayarak, "Karargahtayız. Olaylar bildiğimiz gibi değil, gelmeyin." dediğini aktardı. Barut, tabur komutanı Tuncer'in ilerleyen saatlerde birliğe gelmeleri için ikinci kez emir verdiğini, bu durumu paylaştığı Ural'ın ise gelmemeleri konusunda kendisini uyardığını bildirdi.

Bunun üzerine evine gittiğini belirten Barut, sabah saatlerine kadar gelişmeleri televizyondan takip ettiğini sözlerine ekledi. - "Emre karşı geldi" Tanık Bünyamin Üstündağ da mesai arkadaşı Sebahattin Şahin'in kendisini arayarak iki helikopterin göreve gittiğini söylediğini, bunun üzerine neler olduğunu öğrenmek için karargaha gittiğini kaydetti. Karargah nizamiyesinden alınmadığı için evine döndüğünü anlatan Şahin, bir zaman sonra Ömer Kızılok'un kendisini arayarak mesaiye gelmesini emrettiğini ancak bunu kabul etmediğini ifade etti. - Beton delici mühimmat arayışı Tanık olarak dinlenen Kara Havacılık Komutanlığı Mühimmat İkmal Astsubayı Murat Fatih İlikci ise sanık eski tabur komutanı yarbay Özcan Karacan'ın olay tarihinden birkaç gün önce mühimmat durumuna ilişkin kendisinden bilgi istediğini ifade etti. Karacan'ın bunların arasında "beton delici mühimmat" olup olmadığını özellikle sorduğunu aktaran İlikci, "Ben de olmadığını, mühimmat ana deposundan olup olmayacağını sorabileceğimi söyledim. Daha sonra sanık eski Yarbay Halil Gül'e de böyle bir mühimmatın elimizde olmadığını açıkladım. Karacan, mühimmatları odasına koymamızı istedi." dedi.