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Darbeci yarbay ve yüzbaşıya ağırlaştırılmış müebbet

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2018 13:51 | Son Güncelleme

Tunceli'de FETÖ/PDY'nin darbe girişimine katıldıkları ve Pertek Kaymakamı Erkan Kaçmaz ile Cumhuriyet Savcısı Muhittin Atlı'yı alıkoydukları öne sürülen dönemin Pertek 1. Motorlu Piyade Tabur Komutanı eski yarbay Sefer Eyüp Şensoy ile eski yüzbaşı Erdem Çalışkan, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak"tan da 10'ar yıl hapis cezasına çarptırıldı

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) darbe girişimine katıldıkları iddia edilen dönemin Pertek 1. Motorlu Piyade Tabur Komutanı eski yarbay Sefer Eyüp Şensoy ile eski yüzbaşı Erdem Çalışkan'a "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak"tan da 10'ar yıl hapis cezası verildi.

Tunceli 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu yargılanan sanıklar dönemin Pertek 1. Motorlu Piyade Tabur Komutanı eski yarbay Sefer Eyüp Şensoy ile eski yüzbaşı Erdem Çalışkan, tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Son savunmalarında haklarındaki suçlamaları kabul etmeyen sanıklar, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Mahkeme cumhuriyet savcısının sanıkların cezalandırılması yönündeki mütalaasını açıklamasının ardından davayı karara bağladı.

Heyet, meslekten ihraç edilen sanıklar Şensoy ile Çalışkan'ı, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçlarından ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Her iki sanığa, darbe girişimi gecesi Pertek Kaymakamı Erkan Kaçmaz ile Pertek Cumhuriyet Savcısı Muhittin Atlı'yı hile ve cebir kullanarak taburda alıkoydukları gerekçesiyle de "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan da 10'ar yıl hapis cezası verildi.

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