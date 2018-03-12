Karacan, bir süre sonra Genelkurmaydan arandığını ve o tarihte Kara Havacılık Okul Komutanı olan eski tuğgeneral Ünsal Coşkun'un Kara Havacılık Komutanı olarak atandığının kendisine söylendiğini aktararak, şöyle konuştu:

"Saat 21.40'ta Genelkurmay'dan aradılar. Genelkurmay'a terör saldırısı olduğunu, çatışmalar yaşandığını ve Tümgeneral Hakan Atınç'ın görevden alındığını, yerine Ünsal Coşkun'un atandığını, buna ilişkin emrin kısa sürede gönderileceğini söylediler. Ben bu bilgiyi ilk Ünsal Coşkun ile paylaştım. Kendisi her zaman soğukkanlılığını koruyan biridir, ne komutan oldum diye sevindi ne de niye bana bu görevi bana vermişler diye üzüldü. Bunu Hakan Atınç Paşa'ya benim söylememi istedi. Girdim Hakan Paşa'nın odasına, 'Komutanım görevden alınmışsınız, yerinize Ünsal Paşa'yı atamışlar.' dedim. 'Gereğini yapın.' dedi ve geçti arkaya. Sonrasında zaten Ünsal Paşa'nın emirleri doğrultusunda hareket ettik. Bu saatten sonra kışla emniyetine yönelik tedbirler aldık."

- Telsiz kayıtlarına "uydurma" dedi