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Darbeciler cephaneliğin kapısını kırarak mühimmat almışlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2018 17:30 | Son Güncelleme

FETÖ'nün darbe girişiminde Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığındaki eylemlere ilişkin davaya devam edildi - Tanık olarak beyanda bulunan astsubay E.U, olay akşamı kışlaya geldiğinde bir üsteğmen ile bazı teğmenlerin cephanelik kapısını kırmaya çalıştığını, darbecilerin cephanelikten tank ve uçaksavar mühimmatı aldıklarını anlattı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde Etimesgut'taki Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 52 kişinin yargılandığı davaya tanık beyanlarıyla devam edildi.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmada, 15 Temmuz 2016'da er olarak vatani görevini yapan H.E'nin tanık olarak beyanları alındı.

Olay günü cephanelik nöbetçisi olduğunu, akşam saatlerinde tatbikat yapılacağı söylenerek nizamiye bölgesine götürüldüğünü anlatan H.E, burada kışla içine tankların giriş yaptığını gördüğünü ifade etti.

H.E, cephanelik bölgesine geri döndüğünde elektriklerin kesilmiş olduğunu, güvenlik kameralarının da görüntü almasının engellendiğini belirterek, ilerleyen saatlerde dışarıya çıkmaya çalışan tankların da bazı subay ve astsubaylar tarafından engellendiğini bildirdi.

- Cephaneliğin kapısını kırarak mühimmat almışlar

Tanık olarak beyanda bulunan astsubay E.U, olay akşamı kışlaya geldiğinde üsteğmen İbrahim Zengin ile bazı teğmenlerin cephanelik kapısını kırmaya çalıştığını gördüğünü, neden böyle bir şey yaptıklarını sorduğunda teğmenlerin, "Tümen komutanının emri var." diyerek üzerine yürüdüklerini ifade etti.

Söz konusu darbecilerin cephanelikten tank ve uçaksavar mühimmatı aldıklarını anlatan E.U, amirleri tarafından verilen tanklara yüklenen mühimmatı geri alması emrini uygulamaya çalıştığında da darbecilerin buna karşı koyduklarını dile getirdi.

Tanık E.U, sabah saatlerinde kışla emniyetinin sağlanarak darbecilerin etkisiz hale getirildiğini kaydetti.

Yüzbaşı E.S. de tanık olarak verdiği ifadesinde, olay günü rutin mesainin ardından evine gittiğini, akşam saatlerinde personelin mesaiye çağrılması üzerine kışlaya döndüğünü söyledi.

Tabur binasındaki televizyondan Başbakan Binali Yıldırım'ın "askeri kalkışma" yapıldığına dair açıklamasını gördüğünü anlatan tanık E.S, bunun üzerine bazı subaylarla birlikte tümendeki emir komutayı kanunsuz şekilde devralmaya çalışan eski tuğgeneral Ahmet Bican Kırker ve beraberindeki cuntacıların eylemlerini engellemek için çaba sarf ettiklerini dile getirdi.

Darbe girişimi eylemleri kapsamında görevli olduğu taburda hiçbir faaliyete izin vermediklerini kaydeden E.S, sabah saatlerinde de kışla emniyetinin sağlandığını bildirdi.

Davanın görülmesine yarın devam edilecek.

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15 Temmuz darbe girişimi Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi FETÖ Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığı

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