Darbeciler vatansever askerleri tehdit etmiş

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Etimesgut'taki Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 52 kişinin yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.
Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile müşteki Başbakanlık, Milli Savunma Bakanlığı ve AK Parti'nin avukatları hazır bulundu.
Tanık Fatih Y, olay tarihinde tank sürücüsü uzman çavuş olarak Zırhlı Birlikler'de görev yaptığını, 15 Temmuz'da da nöbetçi olduğu için kışlada bulunduğunu dile getirdi.
Tabur binasında bulunduğu esnada televizyondan boğaz köprülerinin kapatıldığı haberlerini gördüğünü, terör saldırısı olabileceğini düşündüğünü anlatan Fatih Y, bir süre sonra karşılaştıkları eski üsteğmen Fatih Mehmet Kılıç'ın emriyle cephanelik bölgesine tankla gittiklerini bildirdi.
Cephanelik bölgesine başka birliklerden de tankların geldiğini, bazı tanklara mühimmat yüklendiğini söyleyen Fatih Y, kendisinin bulunduğu tankta meydana gelen arıza nedeniyle tankı bölgeden uzaklaştırdığını anlattı.
Tanık Fatih Y, bu zamandan sonra cephanelikte meydana gelen olaylardan bilgi sahibi olmadığını ve sabah saatlerine kadar kışla içinde beklediğini beyan etti.
- "Türkiye'de iç karışıklık çıkarmaya çalışıyorlar"
Tanık Faruk E, olay günü yaşanan askeri hareketlilikten sonra birliğe katılış yaptığını, tümen komutanının görevden alınarak yerine bir tuğgeneralin atandığını duyduğunu, ilerleyen saatlerde de yaşananların darbe girişimi olduğunu öğrendiğini kaydetti.
TRT'de okunan korsan bildiriyi, kendisine bir personelinin haber verdiğini, bildiride Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk cumhurbaşkanı olan Mustafa Kemal Atatürk'ün adını kullandıklarını ilettiğini anlatan Faruk E, "Bunlar Atatürkçü ise biz kimiz. Bunlar kesinlikle başka bir örgütün elemanı. Suriye'deki gibi Türkiye'de de iç karışıklık çıkarmaya çalışıyorlar." diyerek olaylara tepki gösterdiğini beyan etti.
Olay tarihinde okul komutanı olan sanık Sefa Alkan'ın darbecilerin emirlerine uyulmaması gerektiğini söylediğini, darbecilere karşı mücadele ettiklerini anlatan Faruk E, darbecilerin kullanmaya çalıştığı teğmenlerin silahlarını aldıklarını, sabah saatlerinde de kışla emniyetinin sağlandığını bildiridi.
Tanık Faruk E, darbe girişiminde bulunduğu gerekçesiyle derdest edilen sanık eski binbaşı Özkan Gürkol'un, "Bunun hesabını vereceksiniz." diyerek darbe girişiminde bulunmayan askerleri tehdit ettiğini belirtti.
Davanın görülmesine yarın devam edilecek.
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