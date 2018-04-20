Darbeciler yaralı sivile saldırmış

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde Etimesgut Zırhlı Birlikler Okul ve Eğitim Tümen Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin 52 kişinin yargılandığı davaya tanık beyanlarıyla devam edildi.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmada Astsubay H.Ç tanık sıfatıyla 15 Temmuz akşamı yaşadıklarını anlattı.

Darbe girişiminden kısa bir süre önce zırhlı birliklere atandığını belirten H.Ç, 15 Temmuz akşamı karargahta görevinin başında olduğunu söyledi. Akşam saatlerinde terör saldırısı olduğu söylentilerinin karargahta yayılmaya başladığını, daha sonra 2 tankın birlik dışına çıktığını ifade eden H.Ç, bir süre sonra söz konusu zırhlı araçların birliğe döndüğünü kaydetti.

Tankların birinin üzerinde sivil bir yaralı olduğunu kaydeden H.Ç, "Tankın üzerindeki asker, 'yaralı var' diye bağırıyordu. Ne olduğunu sorduğumda, 'ben vurdum' karşılığını verdi." diye konuştu.

Tankın üzerinden indirdikleri yaralıya askerlerden birinin saldırdığını aktaran H.Ç, "Yaralının yaşadığını anlayınca onu indirmek için yardım istedim. Bu sırada bir asker yerdeki yaralı sivile saldırdı, tekmeler savurdu. Yanındakiler de yaralıya vurmaması için onu uzaklaştırdı." dedi.