Darbeciler yaralı vatandaşı tekmelemiş

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde Etimesgut Zırhlı Birlikler Okul ve Eğitim Tümen Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 52 kişinin yargılandığı davaya tanık beyanlarıyla devam edildi. Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsünde görülen duruşmada, G.G, tanık sıfatıyla 15 Temmuz akşamını anlattı. Olay tarihinde evinde bulunduğu sırada kendisini arayan komutanının birliğe katılış yapması için emir verdiğini belirten G.G, bunun üzerine görev yerine gittiğini ifade etti. Dönemin tümen komutanı emekli Tümgeneral Erdoğan Akyol'un görevden alındığı, yerine sanık eski tuğgeneral Ahmet Bican Kıker'in atandığı bilgisini edindiğini söyledi. İlerleyen saatlerde sanık esik albay İsa Sancaklı'nın tankların alanlara çıkması için emir verdiğini aktaran G.G, "Sancaklı emirlerine uymayanların yargılanacağını söylüyordu. Sabah saatlerinde darbecilerin derdest edilmesiyle karargahtaki darbe eylemleri püskürtüldü." dedi. - "Israrlara rağmen tanklar durmadı" Tanık S.M. de Başbakan Binali Yıldırım'ın darbe karşıtı açıklamasını televizyonda izledikten sonra Genelkurmay Başkanlığı önüne gitmek için ofisinden ayrıldığını belirtti.

Karargahtan silah sesleri gelmesi nedeniyle polisin geçişine izin vermemesi nedeniyle AK Parti Genel Merkezine geçtiğini anlatan S.M. bir zaman sonra iki tankın parti merkezine geldiğini kaydetti. Vatandaşlarla tankların üzerine çıktıklarını belirten S.M, tank komutanı teğmene darbe olduğunu, yanlıştan vazgeçmeleri gerektiğini söylediğini aktardı. Israrlara rağmen askerlerin tankı durdurmadığını ifade eden S.M, "Tanklar geldiği yöne doğru gitmeye başladı, bizler de üzerindeydik. Bir zaman sonra ben tanktan atladım. Benimle birlikte tanktan biri daha atladı, başından yaralanmıştı. Hastaneye götürdüğümüzde şehit olmuştu. Bu kişinin daha sonra şehit Emin Güner olduğunu öğrendim." diye konuştu. - Yaralı vatandaşı tekmelemişler Tanık S.C. ise darbe girişiminden kısa süre önce zırhlı birliklere atandığını ifade etti. Sanıklardan birçoğunu tanımadığını ancak olay tarihinde nizamiye bölgesinde tankların çıkması için emir veren albayı teşhis edebileceğini söyledi. Mahkeme heyetinin izniyle sanık eski albay İsa Sancaklı'yı teşhis eden S.C, "Bu albay Genelkurmay Başkanlığında şehitlerin olduğunu söyleyerek tankların bir an önce çıkmasını istiyordu." dedi.