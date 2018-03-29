Darbecilerin alıkoyduğu askerler o geceyi anlattı

Odaya girdiklerinde Altunsoy'un ellerinin bağlanması için Yorgun ve Erşan'a emir verdiğini aktaran Çoban, bu şekilde söz konusu sanıklar tarafından derdest edildiklerini anlattı.

Olay tarihinde Yüzbaşı Ahmet Altuğ Erşan ile emir subaylığı odasında bulundukları sırda firari sanık eski Özel Kalem Müdürü Kurmay Albay Nuh Altunsoy'un kendilerini makamına çağırdığını belirten Çoban, koridora çıktıları sırada, astsubay Ali Özkan Yorgun ile yüzbaşı Altuğ Erşan'ın kendilerine eşlik ettiğini ifade etti.

Bu durumu gören Altunsoy'un, "Bu şerefsizin ağzını ve ayaklarını bağlayın. Senin yüzünden hareket bile edemiyoruz ama bundan sonraki ömrün zindanlarda geçecek. Bununla ilgili bilgi ve belgeler elimde. Onları teslim edeceğim." dediğini belirten Çoban, sözlerine şöyle devam etti:

"Daha sonra sol koluma yumrukla birkaç kez vurdu. Sandalyenin kırılan parçasını eline alarak 'Seni mahvedeceğim.' dedi. Bu sırada telefon görüşmesi yaptı. Ali Özkan Yorgun'a 'Bunun ayaklarını çöz, 2 nolu nizamiyeye götür.' diye söyledi. Beni buraya götürdüler. Buradan da Anadolu Salonu'na getirdiler. Bu salonda ben, Uğur Emre, Şaban Dökmeci ve Yener Gürleyük bir sonraki gün saat 10.00'a kadar burada alıkonulduk. Uğur Karaca ve Yavuz Sezer durumumuzu kontrol etti. Burada neden tutulduğumuzu sorduk ancak onlardan cevap alamadık."

- "Bize istemediğimiz şeyler yaptırma"

Müşteki Uğur Emre de KKK Özel Kalem Müdürlüğünde astsubay olarak görev yaptığını, 15 Temmuz'da karargahtaki mesaisinde olduğunu söyledi.

Akşam saatlerinde albaylar Nuh Altunsoy ve Adnan Akdemir ile yarbay Murat Yüksel'in bulunduğu yere geldiklerini ifade eden Emre, Altunsoy'un "Uğur, herhangi bir direnç gösterme. Seni götüreceğiz. Bize istemediğimiz şeyler yaptırma." dediğini aktardı.