Atılan bomba sonrası ortalığın savaş alanına döndüğünü ve hayatta kalanların yaralananlara yardım etmek için koşuşturmaya başladığını aktaran Temurtaş, "F-16'dan atılan bir bomba yaklaşık 30 metre uzağımıza düştü. Büyük bir gürültü ve alev gördük. Patlamada çok sayıda vatandaşımız yaralandı ya da şehit oldu. Bomba çok yakınımıza düştüğü için kulak zarlarımda yırtık oldu. Bu nedenle işitme kaybı yaşadım. O günden sonra 3 kez ameliyat geçirdim ve tedavim halen devam ediyor." diye konuştu.

Gazi Temurtaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, o gece Meclis Başkanı İsmail Kahraman'ın çağrısı üzerine Önal ile TBMM'ye gittiklerini, Dikmen girişindeyken savaş uçağının attığı bombanın yakınlarına düştüğünü söyledi.

AK Parti 26. dönem Osmaniye Milletvekili Suat Önal'ın danışmanlığını ve korumalığını yaptığı dönemde yaşanan darbe girişimi sırasında Meclisin bombalanmasına tanık olan Temurtaş, o gece yaşananları unutamıyor.

- "Allah bir daha o geceyi bu ülkeye yaşatmasın"

Temurtaş, yaralılara yardım için koşuşturdukları sırada ışıklarını söndüren askeri bir helikopterden üzerlerine ateş açıldığını vurgulayarak şöyle devam etti:

"Açılan bu ateşte, yaralananlara yardım etmek isteyen vatandaşlarımız da yaralandı ya da şehit oldu. O sıra kulak zarlarımın yırtıldığını fark etmedim bile. Yaralılardan birini vekilimizle en yakın hastaneye götürdük. Şu an iki kulağımda da tüp takılı. Allah bize şehit olmayı nasip etmedi ama çok şükür gazi olmayı nasip etti. Allah bir daha o geceyi bu ülkeye yaşatmasın. Ama bir daha yaşanırsa Türk milleti olarak sokaklarda kendilerine gereken cevabı vereceğimizi, kanımızın son damlasına kadar mücadele edeceğimizi herkes bilsin."

FETÖ mensuplarına yönelik iki yıldır devam eden yargı süreçlerinin ardından verilen cezalardan dolayı memnun olduklarını belirten Temurtaş, adaletin tecelli ettiğini, hainlere gerekli cezaların verildiğini kaydetti.

