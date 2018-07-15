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Darbecilerin "kafasına sıkılsın" dediği imam o geceyi unutamıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2018 11:33 | Son Güncelleme

Kars'ta, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi ezan ve sela okuduğu için darbeci komutanlar tarafından kafasına sıkılması talimatı verilen Fethiye Camisi İmam Hatibi Adem Aktaş, yaşananları unutamıyor - Aktaş: "Mehmet Akif Ersoy, Allah bir daha bu millete İstiklal Marşı yazdırmasın diyor, biz de diyoruz, Allah bu millete, bizlere bir daha bu sebeplerden dolayı sela verdirmesin" - "Sokağa çıkma yasağının olmadığını, bunun gayrimeşru bir operasyon olduğunu millete söyledim ve herkesi meydanlara davet ettim"

CÜNEYT ÇELİK - Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Kars'ta ezan ve sela okuduğu için darbeci komutanlar tarafından "kafasına sıkılması" talimatı verilen Fethiye Camisi İmam Hatibi Adem Aktaş, o gece yaşadıklarını unutamıyor.

15 Temmuz darbe girişimi gecesi, 14'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı karşısındaki Fethiye Camisi'nde gece boyunca sela ve ezan okuyarak vatandaşları sokağa çıkmaya çağıran Aktaş, o gece yaşananları AA muhabirine anlattı.

Adem Aktaş, "O gece herkes yoğun duygularla dışarıya çıktı. Dini ve milli duyguların hat safhada olduğu bir zaman dilimini yaşıyorduk." dedi.

15 Temmuz gecesinde herkesin dışarıya çıkarak darbecilere tepki gösterdiğini anlatan Aktaş, "Hiç kimse ölümü düşünmeden, arkasına bakmadan cansiparane bir şekilde mücadelesini verdi. Buradaki gençlerin, insanların, yaşlıların, çoluk çocuğun hep beraber vatanı için nasıl mücadele ettiğini gözlerimizle gördük." diye konuştu.

Adem Aktaş, dini alet edip darbe girişiminin yapılmış olmasının kendilerini daha da üzdüğünü dile getirerek, "Din kisvesi altına girmiş bir örgütün bunu yapmış olduğunu bilmiyorduk, neyin ne olduğunu anlayamadık. Daha sonra bu kalkışmanın arkasında kimin olduğu ortaya çıktı. O bizi bir defa yıktı çünkü din alet ediliyordu. Bizler de dini temsil edenler olarak kendi içimizden vuruluyor olmamız ciddi anlamda zorumuza gitti." ifadesini kullandı.

- "Allah bu millete bu sebeplerden dolayı sela verdirmesin"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla sokaklara çıktıklarını dile getiren Aktaş, "Evimizin etrafı sarıldığı için kapıyı açtığımızda asker silahı doğrultup içeri girmemizi söyledi. Vatandaşların gelmesiyle evin etrafı açıldığında hemen kendimi camiye attım, selayı verip anons yaptım. Sokağa çıkma yasağının olmadığını, bunun gayrimeşru bir operasyon olduğunu, bir sınırlamanın olmadığını millete söyledim ve herkesi meydanlara davet ettim." şeklinde konuştu.

Adem Aktaş, 15 Temmuz gecesini ilk günkü tazeliğiyle yaşadıklarını anlatarak, şunları kaydetti:

"Mehmet Akif Ersoy, Allah bir daha bu millete İstiklal Marşı yazdırmasın diyor, biz de diyoruz, Allah bu millete, bizlere bir daha bu sebeplerden dolayı sela verdirmesin. Olay daha sıcaklığını koruyor, çok uzun bir zaman geçmedi halen bu mekanlarda gezdiğimizde, dolaştığımızda o olayı ilk günkü gibi taze bir şekilde yaşıyoruz, heyecanlanıyoruz. Sela okurken de yine aynı duygularla selalar okuyoruz, tüylerimiz diken diken oluyor. Dini ve milli duyguların yoğun bir şekilde yaşandığı zaman dilimlerini yaşıyorduk."

Böyle olayların yaşanmaması için her zaman dua ettiklerini ifade eden Aktaş, "Herkes hak ettiğini bulacak. Allah adli mutlaktır, hak tecelli edecek ve ediyor da ama böyle bir ihaneti yaşadık, safları da belli oldu, Cenabı Allah içimizdeki münafıklara fırsat vermesin. Onlar yakalandılar ve cezalarını aldılar ama daha içimizdeki hainler bitmedi. Kesinlikle vatana ihanet affedilemez. Din kisvesi altında böyle bir ihanetin yapılması kesinlikle affedilemez. Allah bir daha bu tür olaylara fırsat vermesin." şeklinde konuştu.

FETÖ'nün darbe girişimi gecesi ezan ve sela okuyarak halkı darbeyi durdurmaya teşvik ettiği için dönemin 14'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı Kurmay Başkanı yarbay Serkan Polat'ın askerlere "İmamın kafasına sıkın" talimatı, ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilen aralarında dönemin 14'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanı tuğgeneral Ali Avcı, eski yarbay Serkan Polat ve eski 2'nci Tank Tabur Komutanı yarbay Nihat Uçan'ın da bulunduğu sanıkların yargılandığı davanın iddianamesinde yer almıştı.

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