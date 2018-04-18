HABER

Darbecilerin "polis kıyafeti giymiş teröristler" yalanı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2018 20:40 | Son Güncelleme

FETÖ'nün darbe girişiminde Etimesgut Zırhlı Birlikler Okul ve Eğitim Tümen Komutanlığındaki eylemlere ilişkin davada tanık beyanları alındı - Tanık Ö.E: - "Kendisini tümen kurmay başkanvekili olarak tanıtan sanık eski Albay Faruk Yaman, 'Havada bomba yüklü bir uçak var, nereye saldıracağı belli değil. Genelkurmaya polis kıyafeti giymiş teröristler saldırmış' dedi. Akabinde Yarbay Erdal Yetim'e şehitlerin olduğunu söyleyerek tankları hazırlaması emrini verdi"

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde Etimesgut Zırhlı Birlikler Okul ve Eğitim Tümen Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 52 kişinin yargılandığı davaya tanık beyanlarıyla devam edildi.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmada, Ö.E, tanık sıfatıyla olay gecesini anlattı.

Aracına yakıt almak için evinden ayrıldığı sırada nöbetçi amir Yarbay Erdal Yetim'in kendisini arayarak karargaha gelmesini istediğini belirten Ö.E, görevli olduğu taburundan görüştüğü bir kişinin de tümen komutanı Erdoğan Akyol'un görevden aldığını söylediğini aktardı.

Bunun üzerine karargaha geldiğini, karşılaştığı sanık eski Binbaşı Semih İlhan'ın sıkıyönetim ilan edildiği bilgisini paylaştığını bildiren Ö.E, anlam veremediği bu durum karşısında şaşırdığını dile getirdi.

Kendisini tümen kurmay başkanvekili olarak tanıtan sanık eski Albay Faruk Yaman'ın, "Havada bomba yüklü bir uçak var, nereye saldıracağı belli değil. Genelkurmaya polis kıyafeti giymiş teröristler saldırmış." dediğini aktaran Ö.E, "Albay Yaman akabinde, Erdal Yetim'e şehitlerin olduğunu söyleyerek tankları hazırlaması emrini verdi. Yetim de tankları hazırlayacak personelinin olmadığını anlatınca sanık Fatih Çubukçu tank mürettebatı için personelini tahsis edebileceğini söyledi." ifadelerini kullandı.

Tanık Ö.E, ilerleyen saatlerde dönemin tümen komutanı emekli Tümgeneral Erdoğan Akyol'un karargahtakilerle vedalaşıp sanık eski Albay İsa Sancaklı'nın nezaretinde tümenden ayrıldığını kaydetti.

- Sıkıyönetim mahkemeleriyle tehdit etmiş

Darbecilerin sözde emriyle Akyol'un yerine atanan sanık eski Tuğgeneral Ahmet Bican Kırker'in faaliyet izleme merkezinde düzenlediği toplantıya katıldığını anlatan Ö.E, Kırker'in TSK'nin yönetime el koyduğunu, ülke yönetiminin "yurtta sulh konseyi" tarafından icra edileceğini söylediğini ifade etti.

Kırker'in sıkıyönetim ilan edildiğini, emirlere uymayanların sıkıyönetim mahkemelerinde yargılanacağı belirterek, kendilerini tehdit ettiğini anlatan Ö.E, şöyle devam etti:

"Bican Kırker, sıkıyönetim emirlerini okudu, bu emirlere uymayanların sıkıyönetim mahkemelerinde yargılanacağını söyledi. Bu sırada Cem Uçe Albay, bunca yıl üniformasını şerefle taşıdığını belirterek karşı çıktı. Yarbay İsmail Suvay da sorular sorunca Kırker panikledi, elindeki dosyayı havaya kaldırarak 'Emre karşı çıkanlar yargılanacak' deyip toplantı salonunu terk etti. Bu durumu ilettiğim birinci sicil amirim emrin sahte olabileceğini söyledi. Bunun üzerine darbecilere karşı kendi taburumun güvenliğini almak için tümen karargahından ayrıldım."

Bir zaman sonra Yarbay Yetim'in fenalaştığı haberini aldığını belirten Ö.E, sağlık durumundan endişe ettiği Yetim'i revire götürdüğünü anlattı.

Bu sırada Yetim'in çalan telefonuna cevap verdiğini belirten Ö.E, "Telefondaki üsteğmen nizamiyede bir albayın tankların halkın üzerine ateş ederek çıkması için emir verdiğini söyledi. Bu bilgiyi ilettiğim Erdal Yarbay 'Ben böyle bir emir vermem' dedi. Telefondaki üsteğmene Erdal'ın emirlerini aktardım. Daha sonra Erdal'ı ambulansla hastaneye götürdük." diye konuştu.

Tanıklar Y.K, B.K, C.K, Z.E ve V.T de olay gecesi yaşadıklarını anlattı.

Öte yandan duruşma esnasında 15 Temmuz akşamı üç kurşunla yaralanan gazi Necmettin Utuş, bu durumuna rağmen müşteki olarak dava dosyasında yer almadığını, tanık olarak dinlendiğini söyledi.

Sanık olması gereken birçok kişinin müşteki yapıldığını ifade eden Utuş, bazı askerlerin müşteki sıralarına oturmasına tepki gösterince mahkeme heyeti tarafından salondan çıkarıldı.

Duruşmaya yarın devam edilecek.

'Gülen'in köpeğiyim' dediği öne sürülen profesörün cezası belli oldu'Gülen'in köpeğiyim' dediği öne sürülen profesörün cezası belli oldu
İnşaat şirketinin FETÖ zanlısı patronları kefaletle serbestİnşaat şirketinin FETÖ zanlısı patronları kefaletle serbest
Ankara'da deprem! İhraç edildilerAnkara'da deprem! İhraç edildiler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
15 Temmuz darbe girişimi FETÖ Fetullahçı Terör Örgütü

En Çok Okunan Haberler

İYİ Parti erken seçime girebilecek mi? Meral Akşener aday olduğunu açıkladı

İYİ Parti erken seçime girebilecek mi? Meral Akşener aday olduğunu açıkladı

Erken seçim kararı sonrası dolar ne kadar oldu? İşte piyasaların ilk tepkisi

Erken seçim kararı sonrası dolar ne kadar oldu? İşte piyasaların ilk tepkisi

Erken seçim çağrısı sonrası bomba anket!

Erken seçim çağrısı sonrası bomba anket!

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Erken seçim 24 Haziran Pazar günü

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Erken seçim 24 Haziran Pazar günü

Rihanna göğüslerini mi paylaştı? Olay oldu

Rihanna göğüslerini mi paylaştı? Olay oldu

Erken seçim kararına muhalefetten ilk yorumlar

Erken seçim kararına muhalefetten ilk yorumlar

İlginizi Çekebilir

İYİ Parti erken seçime girebilecek mi? Meral Akşener aday olduğunu açıkladı

İYİ Parti erken seçime girebilecek mi? Meral Akşener aday olduğunu açıkladı

Eski Milli Savunma Bakanı Ercan Vuralhan öldürüldü!

Eski Milli Savunma Bakanı Ercan Vuralhan öldürüldü!

10 bin polis, 25 bin jandarma alımı ne zaman yapılacak? Bakan Soylu açıkladı

10 bin polis, 25 bin jandarma alımı ne zaman yapılacak? Bakan Soylu açıkladı

Eski müdürün Mısırlı kadını taciz etme anı ortaya çıktı!

Eski müdürün Mısırlı kadını taciz etme anı ortaya çıktı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Erken seçim 24 Haziran Pazar günü

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Erken seçim 24 Haziran Pazar günü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Meral Akşener gözyaşlarını tutamadı

Meral Akşener gözyaşlarını tutamadı

Canlı yayında açıkladı: Bahçeli'nin erken seçim kararında 'FETÖ kumpası' iddiası

Canlı yayında açıkladı: Bahçeli'nin erken seçim kararında 'FETÖ kumpası' iddiası

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun amcası Mehmet Karabulut hayatını kaybetti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun amcası Mehmet Karabulut hayatını kaybetti

Başbakan Binali Yıldırım'dan İYİ Parti ve erken seçim açıklaması

Başbakan Binali Yıldırım'dan İYİ Parti ve erken seçim açıklaması

İzmir metro hattında üst geçit raylara çöktü

İzmir metro hattında üst geçit raylara çöktü

Türkiye erken seçime gidiyor! AK Parti'de tarih netleşiyor!

Türkiye erken seçime gidiyor! AK Parti'de tarih netleşiyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.