HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Darbecilerin sivil katliamı kameralarda

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.05.2018 11:33 | Son Güncelleme

Jandarma Genel Komutanlığını işgal eden cuntacıların, ellerinde Türk bayraklı onlarca vatandaşa ateş açtıkları anlar, karargahın güvenlik kameralarına yansıdı - Dava dosyasına giren görüntülerde, helikopter ateşinin ardından yere düşen vatandaşların üzerine nizamiyelerdeki darbecilerin de tabancalarıyla ateş etmeleri, sivillere karşı işlenen katliamı bir kez daha ortaya koydu - Darbeciler, tehdit ve silahlı saldırıya rağmen dağılmamakta kararlılık gösteren vatandaşların, yaralıları taşınmasını engellemeleri de güvenlik kameralarınca kaydedildi

TANJU ÖZKAYA - İSMET KARAKAŞ - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığını işgal eden cuntacılar, kendilerini protesto eden ellerinde Türk bayraklı onlarca vatandaşa ateş açtıkları anlar karargahın güvenlik kameralarına yansıdı.

Cuntanın Akıncı Üssü'nden sonraki önemli komuta merkezlerinden Jandarma Genel Komutanlığındaki darbe faaliyetlerinin yansıdığı güvenlik kamera kayıtlarına ilişkin bilirkişi incelemesi tamamlandı.

Binlerce sayfalık raporun ekindeki 1,5 terabaytlık görüntülerde, darbecilerin kontrolündeki helikopter ve zırhlı araçlardan açılan ateş sonucu sivillerin vurulma anları da yer aldı.

Helikopter ateşinin ardından yere düşen vatandaşların üzerine karargahın nöbet kulübelerindeki darbeci askerlerin de tabancalarıyla ateş etmeleri, sivillere karşı işlenen katliamı bir kez daha ortaya koydu.

Rapordaki bilirkişi tespitine göre, karargahtaki cunta faaliyeti, görev yerleri olmamasına rağmen diğer birliklerden sivil giyimli istihbaratçıların karargaha gelmesiyle başladı.

Cephanelikten silah ve mühimmat aldıktan sonra görev paylaşımı yapan darbe sanıkları, olası polis direnişine karşı nöbet kulübelerine takviye yapıp, nizamiye kapılarına destek kuvvet gönderdi.

İlerleyen saatlerde Mamak 28. Mekanize Piyade Tugayı'ndan darbecilere destek için gelen zırhlı araçlar, karargahın etrafını kuşatarak dışarıdan gelecek bir müdahaleye karşı koruma kalkanı oluşturdu.

Daha sonra kamera kadrajına, ellerinde Türk bayraklarıyla darbecileri protesto eden vatandaşlar girdi.

Zırhlı araçlardaki askerleri ikna etmeye çalışan sivillere, nizamiyedeki askerlerce ateş açıldı.

- Vurulan kamyon şoförü saatlerce yerde bekletildi

Zırhlı araçlardan vatandaşlara yoğun bir şekilde ateş edilmesinin üzerine sivillerin önüne kamyonuyla girmek isteyen bir vatandaşın darbeciler tarafından vurulması da dava dosyasına delil olarak girdi.

Vurulmasının üzerinden saatler geçmesine rağmen söz konusu vatandaş yerde bekletildi ve müdahale yapılması engellendi.

15 Temmuz akşamı Jandarma Genel Komutanlığı karargahı önünde darbecilere direnen vatandaşlardan Emin Güner, Erkan Er, Hasan Gülhan, Medet Ekizceli, Ömer Can Açıkgöz, Rüstem Resul Perçin, Sedat Kaplan, Sümer Deniz, Tevhit Akkan ve Ümit Çoban şehit düşmüş, onlarca vatandaş ise yaralanmıştı.

PARTNERUfak kulübenin olduğu yer... Çok şaşıracaksınızUfak kulübenin olduğu yer... Çok şaşıracaksınız
Hollywood'un 'çarıkçısı' işçi bulamıyorHollywood'un 'çarıkçısı' işçi bulamıyor
Arıcıların gözdesi haşhaş poleniArıcıların gözdesi haşhaş poleni
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
15 Temmuz darbe girişimi darbeci FETÖ güvenlik kamerası jandarma genel komutanlığı

En Çok Okunan Haberler

Sosyal medyayı karıştıran görüntü! Polise tokat atan kişinin kimliği belli oldu

Sosyal medyayı karıştıran görüntü! Polise tokat atan kişinin kimliği belli oldu

Tuncay Özkan'dan Şirin Payzın'a Erdoğan tepkisi: Böyle bir şey görmedim

Tuncay Özkan'dan Şirin Payzın'a Erdoğan tepkisi: Böyle bir şey görmedim

İdo Tatlıses'in son hali olay oldu!

İdo Tatlıses'in son hali olay oldu!

Yeşilçam'ın Şekerpare'si şimdilerde ne yapıyor?

Yeşilçam'ın Şekerpare'si şimdilerde ne yapıyor?

Fethullah Gülen ABD'den kaç kere istendi? Ortaya çıktı

Fethullah Gülen ABD'den kaç kere istendi? Ortaya çıktı

Seçimler iptal mi olacak? Abdulkadir Selvi yazdı: 'İktidar seçimleri iptal ettirecek' söylentisi

Seçimler iptal mi olacak? Abdulkadir Selvi yazdı: 'İktidar seçimleri iptal ettirecek' söylentisi

İlginizi Çekebilir

24 Haziran seçim sonuçları ile ilgili Mahir Ünal anket sonucunu açıkladı! İşte AK Parti'nin anketindeki oy oranı!

24 Haziran seçim sonuçları ile ilgili Mahir Ünal anket sonucunu açıkladı! İşte AK Parti'nin anketindeki oy oranı!

Recep Tayyip Erdoğan Çamlıca Camii'nin ne zaman açılacağını açıkladı!

Recep Tayyip Erdoğan Çamlıca Camii'nin ne zaman açılacağını açıkladı!

Sosyal medyayı karıştıran görüntü! Polise tokat atan kişinin kimliği belli oldu

Sosyal medyayı karıştıran görüntü! Polise tokat atan kişinin kimliği belli oldu

Başbakan Binali Yıldırım Şırnak'ta mitinginde güvenlik korucularına müjdeyi verdi!

Başbakan Binali Yıldırım Şırnak'ta mitinginde güvenlik korucularına müjdeyi verdi!

Alaattin Çakıcı'dan dikkat çeken mektup! Erdoğan'a böyle seslendi!

Alaattin Çakıcı'dan dikkat çeken mektup! Erdoğan'a böyle seslendi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Muhararrem İnce HaberTürk'te! Karşısında kim olacak? Habertürk canlı izle (30 Mayıs Çarşamba)

Muhararrem İnce HaberTürk'te! Karşısında kim olacak? Habertürk canlı izle (30 Mayıs Çarşamba)

Taksim'de Gezi Parkı'nın etrafı polis bariyerleriyle çevrildi

Taksim'de Gezi Parkı'nın etrafı polis bariyerleriyle çevrildi

Artvin'de heyelan! Çok sayıda araç toprak altında kaldı

Artvin'de heyelan! Çok sayıda araç toprak altında kaldı

Ankara’da Bank Asya operasyonu! Gözaltılar var

Ankara’da Bank Asya operasyonu! Gözaltılar var

Sanal ortamda iğrenç olay! İnternetin gri odasında emojili skandal pazarlık

Sanal ortamda iğrenç olay! İnternetin gri odasında emojili skandal pazarlık

Fethullah Gülen ABD'den kaç kere istendi? Ortaya çıktı

Fethullah Gülen ABD'den kaç kere istendi? Ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.