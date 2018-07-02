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Darbecilerin sivilleri vurma emrine karşı çıkmış

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2018 18:19 | Son Güncelleme

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki eylemlere ilişkin davada tanıklar dinlendi - Tanık er Y.B: - "Subay, bana 'Dışarıda gelen olursa sıkarsın' deyince ben de şehir merkezinde, cadde üzerinde bir yerde olduğumuzu hatırlatarak kime ateş edeceğimizi sordum. O da 'Polis ya da halktan biri gelirse sıkarsın' diye cevap verince, 'Onlar da bizden değil mi, polis ile halka neden sıkacağız? Ben böyle bir şey yapmam' dedim. İsimlikleri olmadığı için bunu söyleyenin kim olduğunu bilmiyorum"

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki (KKK) eylemlere ilişkin 142 sanığın yargılandığı davada tanık beyanları alındı.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmanın öğleden sonraki bölümünde, olay tarihinde vatani görevini yapan er Y.B, tanık sıfatıyla 15 Temmuz'da yaşadıklarını anlattı.

Y.B, darbe girişiminin yaşandığı akşam içtima alanında sanık eski albay Hasan Yılmaz'ın TSK'nın ülke yönetimine el koyduğunu söylediğini aktardı.

Erlerden seçilen uzun boylu askerlerin nöbet kulübelerine dağıtıldığını belirten Y.B, bu esnada tanımadığı, üniformasında isimliği olmayan bir subayın polis ya da halktan birilerinin karargaha girmesi halinde onlara ateş edilmesini emrettiğini ifade etti.

Bu emre karşı çıktığını söyleyen tanık Y.B, "Subay, bana 'Dışarıda gelen olursa sıkarsın' deyince ben de şehir merkezinde, cadde üzerinde bir yerde olduğumuzu belirterek kime ateş edeceğimizi sordum. O da 'Polis ya da halktan biri gelirse sıkarsın' diye cevap verince, 'Onlar da bizden değil mi, polis ile halka neden sıkacağız? Ben böyle bir şey yapmam' dedim. Üniformasındaki isimliği olmadığı için bunu söyleyenin kim olduğunu bilmiyorum." ifadelerini kullandı.

- "Kozmik odanın kapısını kırdılar"

Olay tarihinde piyade er olarak vatani görevini yaptığını belirten tanık M.Ç de 15 Temmuz akşamı kozmik oda nöbetçisi olduğunu kaydetti.

O gece olağandışı gelişmelerin yaşandığını, sebebini sorduğunda siber saldırı olduğu bilgisini aldığını belirten M.Ç, ilerleyen saatlerde birkaç rütbelinin kozmik odanın kapısını kırarak içeri girdiğini anlattı.

İçeri girenlerin silahlı olduğunu, kozmik oda sorumlusuyla tartıştıklarını aktaran M.Ç, sabah saatlerinde darbenin püskürtülmesiyle karargahtaki işleyişin normale döndüğünü sözlerine ekledi.

Tanıklar S.E ve S.D'nin de beyanlarını alan mahkeme, yarın devam edilmek üzere duruşmaya ara verdi.

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15 Temmuz darbe girişimi FETÖ Fetullahçı Terör Örgütü Kara Kuvvetleri Komutanlığı KKK tanık

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