Bu işlemden kısa bir süre sonra "harekat yıldırım" kodlu mesajların gelmeye devam ettiğini anlatan İ.A, Jandarma Genel Komutanlığı karargahından arayan bir üst rütbelinin söz konusu mesajların alt birliklere ulaştırılıp ulaştırılmadığını sorduğunu anlattı.

Rutin işlerini yaptığı sırada kendisini arayan bir akrabasının, savaş uçaklarının alçaktan uçtuğunu söylediğini aktaran İ.A, bu duruma anlam veremediğini, buna rağmen çalışmasını sürdürdüğünü ifade etti.

Mesaj içeriklerini görmediğini öne süren İ.A, saat 02.30 sıralarında alaya gelen Tuğgeneral Mehmet Artar'ın olayları değerlendirdikten sonra sözde sıkıyönetim emri ve darbe bildirisine karşı mesaj çekmek için karar aldığını söyledi.

Önceki emirlerin geçersiz olduğunu belirten yeni bir mesaj hazırladıklarını ifade eden İ.A, "Yeni mesajı Kara, Deniz, Hava Kuvvet Komutanlıkları ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığına gönderdik. Emirde önceki sözde sıkıyönetim mesajlarının geçersiz olduğunu, dikkate alınmaması gerektiği yazılıyordu. Yani darbecilerin sözde bildirisine karşı bildiri yayımladık." dedi.

Darbe karşıtı bu mesajdan sonra darbecilerin de yeni emirler yayımlamaya başladıklarını anlatan İ.A, şöyle devam etti:

"Bizim gönderdiğimiz mesajın geçersiz olduğuna dair yeni bir mesaj geldi. Bu mesajı Tuğgeneral Artar'a gösterdim, o da bir üst rütbeliyle görüştükten sonra sıkıyönetim mesajının geçersiz olduğuna ilişkin yeni bir mesaj daha hazırlamamızı istedi. Bu mesajı da çektikten sonra Mehmet Artar paşa, Jandarma Genel Komutanlığında rehin tutulan Ankara İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Ferdi Korkmaz'ı kurtarmak için yanına asker alarak Beytepe'ye gitti."

Sabah saatlerine karşı sıkıyönetim emrine karşı bir mesaj daha çektiklerini ifade eden İ.A, bu şekilde darbenin püskürtülmesine katkı sunduğunu iddia etti.

FETÖ üyesi olmadığını, darbecilerle hareket etmediğini öne süren İ.A, suçsuz olduğunu savunarak yargılama sonunda beraatini istedi.

Duruşmaya yarın devam edilecek.

