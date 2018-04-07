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Darbedilen üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2018 18:05 | Son Güncelleme

Gaziantep'te tartıştığı kişiler tarafından darbedilen üniversite öğrencisi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te tartıştığı kişiler tarafından darbedilen üniversite öğrencisi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İddiaya göre, merkez Şehitkamil ilçesi Mücahitler Mahallesi'ndeki bir eğlence mekanında çalışan Gaziantep Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğrencisi İsmail Değirmenci (25), iş yerinin önünde kimliği belirlenemeyen kişilerle tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine darbedilen Değirmenci, çevredekiler tarafından yerde yaralı halde bulundu.

Değirmenci, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Şehitkamil Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, olayla ilgili 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

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Anahtar Kelimeler:
eğlence Gaziantep İsmail Değirmenci kavga

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