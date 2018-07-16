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"Darbeler dış desteksiz olmaz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2018 19:00 | Son Güncelleme

UÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tayyar Arı: -"15 Temmuz ebediyen devam edecek bir kahramanlık hikayesidir, 15 Temmuz aslında bir millet olma duygusunun gelişmesidir" - "Darbeciler her zaman o ülkenin iç hukuku gereği olarak en ağır cezaya çarptırılırlar. Çünkü milli iradeye darbedir, meşru değildir. Bu nedenle hiçbir general gurubu dış desteği garanti etmeden böyle bir faturayı göze almaz"

Bursa Uludağ Üniversitesi (UÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tayyar Arı, "15 Temmuz ebediyen devam edecek bir kahramanlık hikayesidir, 15 Temmuz aslında bir millet olma duygusunun gelişmesidir." dedi.

Üniversitenin rektörlük binasındaki toplantı salonunda düzenlenen "15 Temmuz Hain Darbe Girişimi Unutulmadı, Unutturulamayacak" isimli konferansta konuşan Arı, 15 Temmuz'un bütünüyle bu milletin, millet olma vasfını ifade ettiğini söyledi.

Arı, büyük felaketlerde bir dayanışma, direniş ruhu geliştirebilenlerin artık bir millet, bir ulus olabildiğini vurgulayarak, şöyle konuştu :

"Büyük milletler böyledir. Her kesimden insanlar o gün alanları doldurdular. İnsanlar ölümü düşünmeyerek alanları doldurdular. Bizim düşmanımız çok ama dostumuz yok maalesef. Bunun için bu gemi batarsa birlikte batacağız. Onun için meydanlara çıkanların kimliği yoktu. Kimliği Anadolu insanı, vatan evladı olmasıydı. Bu milletin damarlarında kahramanlık var ve gerektiğinde ortaya çıkıyor. Hangi kesimden olursa olsun. Orada ölenler belli bir kesimden insanlar değildi, her kesimden insanlar vardı. Tek derdi vatandı. 15 Temmuz ebediyen devam edecek bir kahramanlık hikayesidir, 15 Temmuz aslında bir millet olma duygusunun gelişmesidir."

- "Darbeler dış desteksiz olmaz"

Tüm darbelerin dış destekli olduğunu vurgulayan Arı, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Darbeler dış desteksiz olmaz. Eğer dış destek alınmamışsa darbe girişimi olmaz. Baştan bu garanti edilir. Şöyle bir şey var, darbe yaptınız ve başarılı oldunuz, NATO, Amerika tanımadı ne yapacaksınız? İsyancı bir hükümet olursunuz, üç gün sonra terk etmek zorunda kalırsınız. Darbeciler her zaman o ülkenin iç hukuku gereği olarak en ağır cezaya çarptırılırlar. Çünkü milli iradeye darbedir, meşru değildir. Bu nedenle hiçbir general gurubu dış desteği garanti etmeden böyle bir faturayı göze almaz. Bunun kendi başına bir hareket olduğunu asla düşünmeyin. Dünya tarihinde böyle bir şey yok."

Konferansta ayrıca Eski Bursa Garnizon ve Bölge Komutanı emekli Tümgeneral Seyfullah Saldık, Bursa Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muammer Demirel, UÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ferhat Pirinççi de birer konuşma yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
Bursa darbe girişimi Uludağ Üniversitesi

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