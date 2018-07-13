İSTANBUL (AA) - Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan, "Dini bir cemaat ticarileşirse, siyasileşirse ve dünyevileşirse o dini cemaat potansiyel tehlikedir. Onun için dini cemaat sadece ilahi rızayı gayeyi maksat yapmalıdır." dedi.

Üsküdar Üniversitesi Merkez Yerleşkesi Nermin Tarhan Konferans Salonu'nda düzenlenen "Darbeler ve Demokrasi Paneli"nde konuşan Tarhan, 15 Temmuz'da Türkiye’nin büyük bir badire atlattığını söyledi.

Dini cemaatlerin dünyevileşmesinin tehlikeli sonuçlar doğurabileceğini belirten Tarhan, cemaat olgusuna da dikkati çekerek, "Dini bir cemaat ticarileşirse, siyasileşirse ve dünyevileşirse o dini cemaat potansiyel tehlikedir. Onun için dini cemaat sadece ilahi rızayı gayeyi maksat yapmalıdır. Bunu yapmazsa ticarileşirse, siyasileşirse, dünyevi amaçla yapılanmaya girerse zaten dinin özünden uzaklaşıyor." ifadelerini kullandı.

- "15 Temmuz zafer duygusu üzerine kurulmalı"

Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan da 15 Temmuz’un bir yas kültürü üzerine değil, bir zafer duygusu üzerine kurulması gerektiğini vurguladı.