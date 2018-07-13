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"Darbeler ve Demokrasi" paneli

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2018 18:20 | Son Güncelleme

Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan: - "Dini bir cemaat ticarileşirse, siyasileşirse ve dünyevileşirse o dini cemaat potansiyel tehlikedir. Onun için dini cemaat sadece ilahi rızayı gayeyi maksat yapmalıdır"

İSTANBUL (AA) - Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan, "Dini bir cemaat ticarileşirse, siyasileşirse ve dünyevileşirse o dini cemaat potansiyel tehlikedir. Onun için dini cemaat sadece ilahi rızayı gayeyi maksat yapmalıdır." dedi.

Üsküdar Üniversitesi Merkez Yerleşkesi Nermin Tarhan Konferans Salonu'nda düzenlenen "Darbeler ve Demokrasi Paneli"nde konuşan Tarhan, 15 Temmuz'da Türkiye’nin büyük bir badire atlattığını söyledi.

Dini cemaatlerin dünyevileşmesinin tehlikeli sonuçlar doğurabileceğini belirten Tarhan, cemaat olgusuna da dikkati çekerek, "Dini bir cemaat ticarileşirse, siyasileşirse ve dünyevileşirse o dini cemaat potansiyel tehlikedir. Onun için dini cemaat sadece ilahi rızayı gayeyi maksat yapmalıdır. Bunu yapmazsa ticarileşirse, siyasileşirse, dünyevi amaçla yapılanmaya girerse zaten dinin özünden uzaklaşıyor." ifadelerini kullandı.

- "15 Temmuz zafer duygusu üzerine kurulmalı"

Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan da 15 Temmuz’un bir yas kültürü üzerine değil, bir zafer duygusu üzerine kurulması gerektiğini vurguladı.

Türkiye'nin zafer kültürü üzerine marşlarla zaferlerle kutlanan bir Cumhuriyet kimliği inşa ettiğini belirten Arıboğan, şunları kaydetti:

"15 Temmuz'dan sonra yeni Türkiye'nin inşasında 15 Temmuz seçilmiş travma olarak kullanılıyor. Bu travma üzerinden bir şey inşa etmeye çalışılan ki bunun sakıncalarını tartışırız. Bunu bir zafere dönüştürmek lazım yani travma üzerinden inşa edilmiş toplumlar yasa girer. Yas kültüründe bir ağıt ve yas vardır ve bu yas üzerinden şekillenir. Fakat yas döneminde kişiler nasıl içine dönerlerse toplumlar da öyle içine döner yani toplum enerjisini kaybeder ve regresyon denilen bir geri çekilme yaşanır. O bakımdan travma üzerinden sürekli ağıt yakmak, sadece şehitler ve kayıplar üzerinden bir anlatı geliştiriliyor."

Panelin ardından Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tarhan, "Anne Darbe Ne Demek?" isimli kitabını katılımcılar için imzaladı.

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