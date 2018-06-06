Darbenin en önemli davalarından Cumhurbaşkanı'na suikastte 5 sağına yeniden yargılama

Taylan YILDIRIM / İZMİR (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otele, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi saldırı düzenleyen 43 sanıkla ilgili İzmir İstinaf Mahkemesi kararını açıkladı. Mahkeme, karara göre aralarında Zekeriya Kuzu ve Gökhan Şahin Sönmezateş'in de bulunduğu 37 sanığın cezalarını onadı. Mahkeme, yeniden dinlediği Haydar Murat Özden, Aydın Özsıcak, Murat Gösterit, Ahmet Koçan ile Cenk Bahadır Avcı'nın cezalarını ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast ile polis memurları Nedip Cengiz Eker ve Mehmet Çetin'in şehit edilmesi suçlarından dolayı artırdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otele, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi saldırı düzenleyen 43 sanıkla ilgili İzmir İstinaf Mahkemesi kararını açıkladı. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 2'nci Ceza Dairesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Haydar Murat Özden, Ahmet Koçan, Cenk Bahadır Avcı, Aydın Özsıcak, Murat Gösterit ve avukatları katıldı. Duruşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatları Sami Kabadayı ve Murat İlvan ile Başbakanlık avukatı Halit Çokan da hazır bulundu.

İddia makamı, yerel mahkemenin sanıklar hakkında verdiği, 'cumhurbaşkanına suikasta teşebbüs' suçundan beraat kararının kaldırılarak ayrı ayrı cezalandırılmalarını, 2 polis memurunun şehit edilmesine ilişkin, sanıkların 'kasten insan öldürmek' suçundan da cezalandırılması yönünden esasa ilişkin mütalaasını tekrar etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatları sanıkların cezalandırılmasını istedi. Sanık avukatları, müvekkillerine isnat edilen suçlamaların asılsız olduğunu savunup müvekkillerinin ayrı ayrı beraatlerine karar verilerek hükümle tahliyesine karar verilmesini istedi. Son sözleri sorulan sanıklar, masum olduklarını belirterek beraatlerini istedi.

MAHKEME KARARINI AÇIKLADI

Mahkemenin açıkladığı karara göre aralarında Zekeriya Kuzu ve Gökhan Şahin Sönmezateş'in de bulunduğu 37 sanığın cezalarını onadı. Yeniden dinlediği Haydar Murat Özden, Aydın Özsıcak, Murat Gösterit, Ahmet Koçan ile Cenk Bahadır Avcı'nın cezalarını ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast ile polis memurları Nedip Cengiz Eker ve Mehmet Çetin'in şehit edilmesi suçlarından dolayı artırdı. Buna göre mahkeme, yeniden dinlediği Haydar Murat Özden, Aydın Özsıcak, Murat Gösterit, Ahmet Koçan'a suikast suçundan müebbet hapis cezası verdi. Gösterit, Özsıcak ve Koçan hakkında daha önce verilen bazı beraat kararları bozuldu. Bu sanıkların, 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmek' suçundan ayrı ayrı ikişer kez müebbet, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 15'er yıl, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak' suçundan 15'er yıl ve 'nitelikli kasten yaralama' suçundan 5'er yıl hapis cezasına mahkum edilmesi kararlaştırıldı. Cenk Bahadır Avcı ise suikaste yardım etmek suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası aldı.

DAVANIN GEÇMİŞİ

15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otele saldırı düzenleyen Özel Kuvvetler ve Muharebe Arama Kurtarma (MAK) timlerinin de aralarında bulunduğu 43'ü tutuklu 46 sanığın yargılanması Muğla 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapıldı. Yargılama sonrasında bazı askerlerin dosyalarının ayrılması üzerine mahkeme 43 sanık için karar verdi. Yargılama sonrasında da mahkeme, Tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş, MAK timi üyeleri Taner Berber, Zekeriya Kuzu, Erkan Çıtak, Abdülhamit Gülerden, Serkan Elçi, Muhammet Burak İpek, İlyas Yaşar, Gökhan Güçlü, Ekrem Benli, Ömer Faruk Göçmen, Yakup Özcan, Selman Çankaya, Hasan Aslanbay ile Özel Kuvvetler Komutanlığı'ndan Şükrü Seymen, Ergün Şahin, İsmail Yiğit, Murat Köse, Mehmet Öztürk, Mehmet Demir, Enes Yılmaz, Bahadır Sagun, Mustafa Serdar Özay, Muammer Gözübüyük, Mehmet Cantaz, SAT timi üyeleri Ali Sarıbey, Haldun Gülmez, Helikopter pilotları Davut Uçum, Murat Dağlı, Zeki Göçmen, Ali Aktürk, 4'er kez Ağırlaştırılmış Müebbet hapis cezası aldı.

Sat timinde görevli Özay Cöder, Tuğgeneral Ünsal Coşkun ve Albay Osman Kılıç, 1'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı. İkinci pilotlar Yücel Ekizoğlu 4 kez müebbet, Haydar Murat Özden 3 kez müebbet, Deniz Üs Komutanı Albay Cenk Bahadır Avcı helikopter teknisyenleri Ahmet Koçan, Aydın Özsıcak ve Murat Gösterit birer kez müebbet hapis cezası aldı. Ayrıca Cumhurbaşkanı Yaveri Albay Ali Yazıcı 18 yıl, Tümgeneral Tezcan Kızılelma 15 yıl yıl hapis cezası aldı. Akıncı üssü davasından halen tutuklu olan Hüseyin Yılmaz ise beraat etti.

İSTİNAF MAHKEMESİNDEN YENİ KARAR

Muğla 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararına karşılık sanıklar İzmir İstinaf Mahkemesi'ne başvurdu. Davayla ilgili incelemesini tamamlayan mahkemenin yeni karar aldığı öğrenildi. Mahkeme, sanıklardan Haydar murat Özden Aydın Özsıcak, Murat Gösterit, Ahmet Koçan ile Cenk Bahadır Avcı için İzmir İstinaf Mahkemesi, yeniden yargılama kararı verdi. Yerel mahkeme Pilot Üsteğmen Özden'e, 3 kez müebbet, helikopter teknisyen astsubayları Aydın Özsıcak, Murat Gösterit, Ahmet Koçan ile dalaman deniz Üs komutanı Albay Cenk Bahadır Avcı'ya da 1 kez müebbet hapis cezası vermişti.

FOTOĞRAFLI



