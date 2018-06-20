Darbettikleri kişi fenalaşınca hastane önüne bırakıp kaçtılar

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de iş yeri devri meselesi yüzünden tartıştıkları kişiyi darbettikten sonra hastane yakınına bırakıp kaçan iki kişi yakalandı.

Bülent E. ile daha önceden aralarında daha önceden iş yeri devri konusunda husumet bulunan Mehmet Ali S. ve İbrahim Ö. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine, şüpheliler Mehmet Ali S. ve İbrahim Ö, Bülent E'yi zorla bir araca bindirip darbetti. İki şüpheli, araçta fenalaşan Bülent E'yi, Yunus Emre Devlet Hastanesi Acil Servis girişi yakınlarında otomobilden indirip kaçtı. Ağır yaralanan Bülent E, vatandaşların yardımıyla hastaneye götürüldü.

İhbar üzerine çalışma başlatan Asayiş Şubesi ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kısa süreli kovalamacanın ardından şüphelileri yakalandı.

Şüphelilerin Emniyetteki sorgularının sürdüğü öğrenildi.

