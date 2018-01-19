Darbeye destek vermeyen askerleri öldürmeye çalışmışlar

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Genelkurmay'a giderek darbeye katıldıkları iddia edilen 156'sı Kara Harp Okulu kursiyeri, 8'i rütbeli 164 sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki mahkeme salonunda görülen duruşmada, sanıklar ve avukatları hazır bulundu.

Sanık Emre Yıldız, iddia makamının esasa ilişkin mütalaasında geçen "askeri öğrencilerin Kara Harp Okulunda darbe girişimini öğrendikleri" hususunun doğru olmadığını, komutanı Ahmet Önder Biberoğlu'nun, "Güvenli bölgeye götürüleceksiniz." demesi üzerine de helikoptere bindirildiklerini savundu.

Okuldan ayrılırken Genelkurmay'a gideceklerini bilmediğini ileri süren Yıldız, "Hiçbir darbecinin emrini yerine getirmedim. Hatta olayların darbe girişimi olduğunu anlayıp Genelkurmay'dan kaçmaya çalıştığımda, darbeci bir üsteğmen tarafından üzerime ateş edildi." diye konuştu.

Genelkurmay Başkanlığı içerisinde kendisine zorla G-3 piyade tüfeği ve mühimmat verildiğini ifade eden sanık Yıldız, sözlerini şöyle sürdürdü: