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Darbeye destek vermeyen askerleri öldürmeye çalışmışlar

GÜNCEL HABERLERİ | 19.01.2018 16:57 | Son Güncelleme 31 dakika önce

- FETÖ'nün darbe girişiminde Genelkurmay'a giderek darbeye katıldıkları öne sürülen 156'sı Kara Harp Okulu kursiyeri, 8'i rütbeli 164 kişinin yargılandığı davaya, esas hakkındaki mütalaaya karşı sanık savunmaların alınmasıyla devam edildi - Savunma yapan eski askeri öğrenci Yıldız: - "Olayların darbe girişimi olduğunu anlayıp Genelkurmay'dan kaçmaya çalıştığımda, darbeci bir üsteğmen tarafından üzerime ateş edildi"

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Genelkurmay'a giderek darbeye katıldıkları iddia edilen 156'sı Kara Harp Okulu kursiyeri, 8'i rütbeli 164 sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki mahkeme salonunda görülen duruşmada, sanıklar ve avukatları hazır bulundu.

Sanık Emre Yıldız, iddia makamının esasa ilişkin mütalaasında geçen "askeri öğrencilerin Kara Harp Okulunda darbe girişimini öğrendikleri" hususunun doğru olmadığını, komutanı Ahmet Önder Biberoğlu'nun, "Güvenli bölgeye götürüleceksiniz." demesi üzerine de helikoptere bindirildiklerini savundu.

Okuldan ayrılırken Genelkurmay'a gideceklerini bilmediğini ileri süren Yıldız, "Hiçbir darbecinin emrini yerine getirmedim. Hatta olayların darbe girişimi olduğunu anlayıp Genelkurmay'dan kaçmaya çalıştığımda, darbeci bir üsteğmen tarafından üzerime ateş edildi." diye konuştu.

Genelkurmay Başkanlığı içerisinde kendisine zorla G-3 piyade tüfeği ve mühimmat verildiğini ifade eden sanık Yıldız, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bana verilen tüfekle ateş etmediğim ve silahın bana zorla verildiğini anlatmak için silah seri numarasını önceki ifadelerimde vermiştim. O gece bana verilen silahla atış yapmadığım ve o silahla hiçbir kimsenin yaralanmadığı ortadadır. Bu hain örgütün üyesi ve sempatizanı değilim. Vatanıma, milletime, devletime ihanet etmedim. Okul dekanı Kerim Acar, albay İlhami Polat, albay Rafettin Öztürk, bölük komutanı Ahmet Önder Biberoğlu ve diğer darbecilerden şikayetçiyim."

- "Ateşin içine atıldık"

Eski askeri öğrencilerden sanık Cengiz Cihan, darbe girişimini lanetlediğini vurgulayarak savunmasına başladı.

Üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyen Cihan, "Biz nereye gittiğimizi bilmiyorduk. Güvenli bölgeye götürüleceğimiz söylenmişti. Helikopterden indiğimizde Genelkurmay'a geldiğimizi anladık. Tam anlamıyla ateşin içine atıldık. Kaçmaya çalışsam da sürekli bir tehdit vardı. Bu mümkün olmayınca polislerle konuşarak onlara teslim olduk. Hakkımızda tanık olarak beyanda bulunan emniyet müdür yardımcısı da bunu doğrulamıştır." şeklinde savunma yaptı.

Darbe girişiminde bulunanlardan şikayetçi olduğunu ifade eden Cihan, mahkeme heyetinden beraatini istedi.

Savunma yapan sanık Emrullah Kaya da üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek, beraat talebinde bulundu.

Duruşmaya, pazartesi devam edilecek.

(AA)

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