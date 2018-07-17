HABER

Darbeyi önceden bilen Alexandr Dugin isim konuştu: 15 Temmuz başarılı olsaydı...

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2018 08:02 | Son Güncelleme

15 Temmuz darbe girişiminden bir gün önce Türkiye’yi, “Orduda hareketlilik var” diyerek uyaran Alexandr Dugin, “15 Temmuz darbe teşebbüsü başarılı olsaydı Türkiye’de iç savaş çıkardı. 15 Temmuz’un gerçek kahramanları Türk halkıdır” ifadesini kullandı.

Darbeyi önceden bilen Alexandr Dugin isim konuştu: 15 Temmuz başarılı olsaydı...

Alexandr Dugin, darbe girişiminin ikinci yıl dönümünde dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Türk Hukuk Platformu’nun İstanbul’da düzenlediği, sempozyumda konuşan Putin’in Danışmanı, Avrasyacılığın teorisyeni olarak bilinen Alexandr Dugin, "15 Temmuz darbe teşebbüsü başarılı olsaydı Türkiye’de iç savaş çıkardı. 15 Temmuz’un gerçek kahramanları Türk halkıdır" diye belirtti.

"ERDOĞAN'I KONTROL EDEMEYECEKLERİNİ ANLAYINCA..."

Dr. Alexandr Dugin, 15 Temmuz gecesi Türk milletinin fedakarlığı olmasa şu anda Türkiye’nin bu durumda olamayacağını söyledi. Dugin, “Darbe girişimi başarılı olsaydı Tükiye yeni bir Irak, yeni bir Suriye olabilirdi. Bir iç savaş çıkardı. Çünkü Kuzey Irak’ta kürtler hazır olarak bekliyordu” dedi.

15 Temmuz darbe girişiminin daha önceki darbelerden çok farklı olduğunu belirten Dugin, şunları kaydetti: “Çünkü önceki darbeler Kemalist darbelerdi. Kemalist geleneğin bir uzantısı olarak yapılmışlardı. 15 Temmuz darbesinde de böyle bir beyanla ortaya çıktılar. Tamamen demokrasi karşıtı idiler. Bu darbeyi paralel devlet tertip etmişti. Türkiye’yi başarız bir devlet haline getirmek içindi bütün bunlar. Fetö yargıçları balyoz, ergenekon davasının yarıgıçları olmuştu. Fakat ardından bir ayrışma oldu. Erdoğan, daha özgür bir ülke, daha güçlü bir ülke inşa etmek istiyordu. Onların amacı da derin devleti yok edip yerine paralel bir devlet tesis etmekti. Erdoğan, Türk halkının gerçek bir oğluydu. Ve bu siyasi gölgeye karşı bir mücadele başlattı. Erdoğan’ı kontrol edemeyeceklerini anlayınca bir darbe teşebbüsünde bulundular.”

Öte yandan Prof. Dr. İlber Ortaylı da, sempozyum da Osmanlı’nın son döneminde yaşanan darbeler ve darbe teşebbüsleri hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

PARTNERGözler tamamen kapalıGözler tamamen kapalı
Adana'da şafak operasyonu! Uyuşturucu satıcılarına gözaltıAdana'da şafak operasyonu! Uyuşturucu satıcılarına gözaltı
Otobüste muavin rezaleti: Ayıp yerlerimi elleyince uyandım!Otobüste muavin rezaleti: Ayıp yerlerimi elleyince uyandım!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
FETÖ 15 Temmuz Alexandr Dugin

En Çok Okunan Haberler

Survivor Turabi Çamkıran'ın acı günü

Survivor Turabi Çamkıran'ın acı günü

İsmail Küçükkaya, Twitter'dan isyan etti: Şimdi küfredin rahat rahat

İsmail Küçükkaya, Twitter'dan isyan etti: Şimdi küfredin rahat rahat

CHP'de Kılıçdaroğlu'nun koltuğu sallanıyor! Muhalifler kurultay için kaç imzaya ulaştı?

CHP'de Kılıçdaroğlu'nun koltuğu sallanıyor! Muhalifler kurultay için kaç imzaya ulaştı?

Ünlü şarkıcı Ece Seçkin'e Afrika'da görülmemiş evlilik teklifi!

Ünlü şarkıcı Ece Seçkin'e Afrika'da görülmemiş evlilik teklifi!

Adnan Oktar'ın grubunda yer alan eski kedicik Ceylan Özgül'den canlı yayında itiraf

Adnan Oktar'ın grubunda yer alan eski kedicik Ceylan Özgül'den canlı yayında itiraf

ABD'den Trump'ın açıklamalarına tepki: Utanç verici

ABD'den Trump'ın açıklamalarına tepki: Utanç verici

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Adnan Oktar'ın köstebekleri yakalandı!

Adnan Oktar'ın köstebekleri yakalandı!

Ünlü doktor Osman Müftüoğlu hakkında dolandırıcılık suçlamasıyla dava açıldı

Ünlü doktor Osman Müftüoğlu hakkında dolandırıcılık suçlamasıyla dava açıldı

Türkiye'de binlerce 'çocuk' anne oldu!

Türkiye'de binlerce 'çocuk' anne oldu!

Adana'da şafak operasyonu! Uyuşturucu satıcılarına gözaltı

Adana'da şafak operasyonu! Uyuşturucu satıcılarına gözaltı

Otobüste muavin rezaleti: Ayıp yerlerimi elleyince uyandım!

Otobüste muavin rezaleti: Ayıp yerlerimi elleyince uyandım!

TRT 1’in Merakla Beklenen Dizisi 1. Bölümüyle Ekranlarda…

TRT 1’in Merakla Beklenen Dizisi 1. Bölümüyle Ekranlarda…

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.