HABER

Darende heyetinden Emniyet Müdürü Urhal’a ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2018 16:31 | Son Güncelleme

Darende ilçesinde siyasiler ve sivil toplum kuruluşlardan oluşan bir heyet, ilçenin sorunları noktasında Malatya Emniyet Müdürü Dr.

Darende heyetinden Emniyet Müdürü Urhal’a ziyaret

Darende ilçesinde siyasiler ve sivil toplum kuruluşlardan oluşan bir heyet, ilçenin sorunları noktasında Malatya Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal’ı ziyaret etti.
Darende Belediye Başkan Yardımcısı Savaş Kazancıoğlu, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Kürşat Gök, Darende Şoförler Odası Genel Sekreteri Ali Gök, Darende Ziraat Odası yönetim kurulu üyesi Turan Doğan ile siyasi parti temsilcileri ilçenin asayişi ile ilgili sorun ve sıkıntıları iletmek için Malatya Emniyet Müdürü Urhal’ı makamında ziyaret etti. Ziyarette Darende ilçesinde yaşanan emniyet ile ilgili sıkıntılar ve alınması gereken önlemler dile getirildi. Emniyet Müdürü Ömer Urhal ise, Darende’nin önemli ilçelerden biri olduğunu söyleyerek ‘Özellikle yaz aylarının gelmesi ile nüfusu turizm sebebiyle de artış gösteriyor. Bugün sizlerden talep ve beklentilerinizi bu nazik ziyaretiniz ile öğrenmiş bulunuyorum. Bunların yerine getirilmesi için derhal ilgili personelimize talimatları verecek ve Darende ilçemizin daha güvenli, emniyet hizmetlerinin daha etkin yürütülmesi için gereğini yapacağım” diye konuştu.
Ziyaret sonrasında Darende Belediyesince kurulan Çini Atölyesinde yapılan Es Seyyid Osman Hulusi Efendi’nin Nasihatı Yazılı Çini Dr .Ömer Urhal’a verildi.

Cemaat yurdunda vefat ettiCemaat yurdunda vefat etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan istifa çıkışı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan istifa çıkışı!
Tunceli'deki çatışma sonrası ortaya çıktı!Tunceli'deki çatışma sonrası ortaya çıktı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hakan Bayrakçı'dan 2019 tahmini! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranını açıkladı

Hakan Bayrakçı'dan 2019 tahmini! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranını açıkladı

Şamil Tayyar 'Erdoğan izleyince çıldırdı' dediği videoyu paylaştı

Şamil Tayyar 'Erdoğan izleyince çıldırdı' dediği videoyu paylaştı

Can Bonomo'ya ölen annesinin hesabından mesaj geldi: Oğlum borcumu öde!

Can Bonomo'ya ölen annesinin hesabından mesaj geldi: Oğlum borcumu öde!

Lokantacının, öğrencilerin notuna verdiği yanıt sosyal medyayı salladı

Lokantacının, öğrencilerin notuna verdiği yanıt sosyal medyayı salladı

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın sahte hesaplarla Kediciklere kafayı takmış!

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın sahte hesaplarla Kediciklere kafayı takmış!

İntihar girişiminde bulunan Caner Toygar'ın hastaneden ilk görüntüsü! Caner Toygar neden intihar etti?

İntihar girişiminde bulunan Caner Toygar'ın hastaneden ilk görüntüsü! Caner Toygar neden intihar etti?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
FETÖ'cü savcılar Zekeriya Öz ve Celal Kara'ya hapis cezası!

FETÖ'cü savcılar Zekeriya Öz ve Celal Kara'ya hapis cezası!

Eski başyaverin evinde bulundu! Erdoğan'ın etrafındakileri fişlemiş

Eski başyaverin evinde bulundu! Erdoğan'ın etrafındakileri fişlemiş

İlber Ortaylı'dan Ankara çıkışı: Soysuz bir kent değil!

İlber Ortaylı'dan Ankara çıkışı: Soysuz bir kent değil!

Türkiye'nin konuştuğu cinayette karar çıktı

Türkiye'nin konuştuğu cinayette karar çıktı

Çiftlik Bank sahibi Mehmet Aydın'ın yurt dışına kaçış anı ortaya çıktı

Çiftlik Bank sahibi Mehmet Aydın'ın yurt dışına kaçış anı ortaya çıktı

Onur Özbizerdik hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Onur Özbizerdik hakkında yakalama kararı çıkarıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.