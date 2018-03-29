Darende heyetinden Emniyet Müdürü Urhal’a ziyaret

Darende ilçesinde siyasiler ve sivil toplum kuruluşlardan oluşan bir heyet, ilçenin sorunları noktasında Malatya Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal’ı ziyaret etti.

Darende Belediye Başkan Yardımcısı Savaş Kazancıoğlu, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Kürşat Gök, Darende Şoförler Odası Genel Sekreteri Ali Gök, Darende Ziraat Odası yönetim kurulu üyesi Turan Doğan ile siyasi parti temsilcileri ilçenin asayişi ile ilgili sorun ve sıkıntıları iletmek için Malatya Emniyet Müdürü Urhal’ı makamında ziyaret etti. Ziyarette Darende ilçesinde yaşanan emniyet ile ilgili sıkıntılar ve alınması gereken önlemler dile getirildi. Emniyet Müdürü Ömer Urhal ise, Darende’nin önemli ilçelerden biri olduğunu söyleyerek ‘Özellikle yaz aylarının gelmesi ile nüfusu turizm sebebiyle de artış gösteriyor. Bugün sizlerden talep ve beklentilerinizi bu nazik ziyaretiniz ile öğrenmiş bulunuyorum. Bunların yerine getirilmesi için derhal ilgili personelimize talimatları verecek ve Darende ilçemizin daha güvenli, emniyet hizmetlerinin daha etkin yürütülmesi için gereğini yapacağım” diye konuştu.

Ziyaret sonrasında Darende Belediyesince kurulan Çini Atölyesinde yapılan Es Seyyid Osman Hulusi Efendi’nin Nasihatı Yazılı Çini Dr .Ömer Urhal’a verildi.